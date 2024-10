Bất ngờ đăng tải loạt ảnh chưa từng được công bố, GERDNANG nhận về phản ứng thế nào?

HHT - GERDNANG vừa đăng tải loạt ảnh chưa từng được công bố, bao gồm cả những khoảnh khắc biểu diễn cùng với cựu thành viên của nhóm - rapper REX.

Trên Instagram, loạt ảnh "ngày xưa ơi" - thời mới debut của tổ đội GERDNANG đã được chia sẻ lại. Những bức ảnh đầu tiên là của HURRYKNG - khi anh chàng ra mắt MV Chưa Phải Là Yêu sau khi Rap Việt 3 kết thúc. Tài khoản này "đào" lại những khoảnh khắc hậu trường cực điển trai của HIEUTHUHAI với lần đầu vừa nhảy, vừa hát trong MV Ngủ Một Mình hay diễn xuất cực "suy" trong Không Thể Say.

Bên cạnh đó, hình behind the scenes trong MV Ngủ Một Mình với màn hòa giọng của cả tổ đội cũng được đăng tải. Trong đó, ảnh của Negav nhận về lượng tương tác lớn từ netizen. Một số người hâm mộ bày tỏ: "Nhớ quá, hy vọng anh sẽ trở lại", "Negav lúc này đẹp trai thật",... Đặc biệt, trên trang MXH này của GERDNANG còn xuất hiện hình ảnh của REX - thành viên vừa thông báo rời tổ đội. Do đó, những khoảnh khắc anh chàng chụp cùng HURRYKNG khi ở Hà Nội khiến các fans của nhóm nuối tiếc.