Bất ngờ với trailer “XO, Kitty” mùa 2: “Bạn trai quốc dân” Peter Kavinsky trở lại!

HHT - Mới đây, Netflix đã cho ra mắt trailer “XO, Kitty” mùa 2, hé lộ một số chi tiết và mang đến một bất ngờ thú vị. Có thể thấy Kitty đã trở lại Hàn Quốc, vẫn chưa quên được cô bạn Yuri, tóc Minho thì đã dài ra… Và khán giả cũng như Kitty, vừa sửng sốt vừa vui mừng trước sự xuất hiện của “bạn trai quốc dân” Peter Kavinsky.

Sau thời gian ngóng đợi, cuối cùng Netflix đã ấn định ngày phát hành cho XO, Kitty mùa 2 và “thả xích” trailer mới. Qua đó, giới thiệu cho người xem một số chi tiết sẽ xuất hiện cũng như một số nhân vật mới sẽ có trong mùa 2. Dĩ nhiên, không thể vắng bóng những gương mặt cũ chủ chốt từ mùa 1.

Mở đầu mùa 1, Kitty (Anna Cathcart) tạm biệt cả nhà để sang Hàn Quốc, vừa để tái ngộ người bạn trai yêu xa Dae (Choi Min Young), vừa để theo học tại ngôi trường mà mẹ cô đã từng học. Nhưng XO, Kitty mùa 1 đã kết thúc với việc Kitty và Dae chia tay trong êm đẹp.

Tiếp đó, Kitty thấy mình rung động với cô bạn Yuri (Gia Kim), nhưng Yuri đã có bạn gái. Trên chuyến bay trở về Mỹ cho kỳ nghỉ, Minho (Lee Sang Heon) - người ban đầu là “kẻ thù”, cũng là bạn cùng phòng bất đắc dĩ với Kitty - bỗng xuất hiện ngồi cạnh Kitty và tỏ tình với cô.

Trailer XO, Kitty 2 cho thấy Kitty sẽ trở lại Hàn Quốc cho kỳ học mới và đối mặt với những vấn đề vẫn còn dở dang ở mùa 1. Theo một số chi tiết đã hé lộ, có thể thấy Kitty hào hứng với việc trở lại trường, cô cũng muốn dành nhiều thời gian đào sâu hơn về quá khứ thời đi học của mẹ. Nhưng vấn đề “tim mạch” của Kitty vẫn bất ổn, khi cô thấy mình vẫn chưa vượt qua được rung động đã có với Yuri. Trong khi đó, Kitty thừa nhận mọi chuyện giữa cô và Minho trở nên “phức tạp”.

Trong trailer, khán giả nhận thấy XO, Kitty 2 xuất hiện một số gương mặt mới, nhưng sự tò mò tạm thời đã bị lấn át bởi sự trở lại của một gương mặt cũ. Đó là “bạn trai quốc dân” Peter Kavinsky (Noah Centineo) - nhân vật chính từ bộ ba phim gốc To All The Boys I’ve Loved Before (Những Chàng Trai Năm Ấy).

Trong phim gốc, Peter Kavinsky là bạn trai của Lara Jean - chị gái của Kitty. Có thể nói chuyện tình đẹp như mơ của Lara Jean và Peter nhờ công Kitty không ít bởi cô vừa là “bà mối”, vừa là “quân sư” cho họ. Nay khi Kitty thấy mình rối bòng bong, “anh rể” xuất hiện để cho cô lời khuyên, hoặc chỉ đơn giản để nhắc cho cô nhớ cô là Kitty - là một cô gái giỏi gỡ rối như thế nào.

Nam diễn viên Noah Centineo bày tỏ rất vui mừng khi được quay trở lại vũ trụ To All The Boys, đặc biệt là được làm việc với Anna một lần nữa. Anh dành nhiều lời khen cho tài năng cũng như tinh thần tuyệt vời của cô “em gái”. Bên cạnh đó, Noah hy vọng khán giả cũng sẽ như mình, vui mừng chào đón sự trở lại của Peter Kavinsky.

Bộ phim XO, Kitty là phần phim phụ được phát triển từ loạt phim nổi tiếng To All The Boys I’ve Loved Before trên Netflix. Nhân vật chính lúc này không còn là Lara Jean, mà là Kitty - cô con gái út của nhà Song Covey. Lúc này, Kitty không còn là “bà mối” cho chuyện tình của các chị mà sẽ lên đường tìm kiếm tình yêu của riêng mình.

Mùa 2 XO, Kitty sẽ lên sóng Netflix vào ngày 16/1/2025.

Một số bình luận của netizen:

“Tôi không ngờ sẽ được gặp lại Peter! Háo hức quá trời!”

“Tôi đã hét lên khi thấy Peter xuất hiện!”

“Ôi, Peter đã ở đây, còn Lara Jean thì sao? Tôi rất muốn thấy Lara Jean và Peter tương tác, cũng như thấy họ ra tay giúp đỡ cô em gái út của mình một chút.”

“Kitty và Minho phải về với nhau, năn nỉ đó!”

“Minho trông đẹp trai thế!”

“Tôi đã sẵn sàng cho những khoảnh khắc rung động trái tim và những mối tình tay ba ngượng ngùng. Kitty ơi, tới đi!”

“Tôi cần một câu chuyện từ-kẻ-thù-thành-người-yêu, nên Minho và Kitty phải về với nhau!”

“Yuri và Kitty rất đẹp đôi, chỉ tiếc là Yuri đã có bạn gái và chuyện tình của họ cũng dễ thương. Tôi không muốn biên kịch phá vỡ nó.”

“Khá buồn vì Dae có vẻ tiếp tục bị xem nhẹ trong mùa này.”

“Không phải mùa trước Minho đã tỏ tình rồi à? Sao trông cậu ấy vẫn có vẻ là “kẻ thù” với Kitty vậy?”

“Thưa các quý ông và quý bà. Những chuyện tình bùng binh đã trở lại. Hãy cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra.”