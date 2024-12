Phim hoạt hình xuất sắc nhất Quả Cầu Vàng 2025: Inside Out 2 hay The Wild Robot?

HHT - Trong danh sách sáu phim hoạt hình được đề cử tại giải Quả Cầu Vàng 2025, “Inside Out 2” và “The Wild Robot” được đánh giá là hai ứng cử viên nặng ký nhất ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất.

Ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất ở giải Quả Cầu Vàng 2025, có 6 đề cử bao gồm: Inside Out 2, Moana 2, The Wild Robot, Memoir of a Snail, Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl, Flow. Trong số đó, hai ứng cử viên nặng ký nhất được đánh giá là Inside Out 2 và The Wild Robot.

Câu chuyện của Inside Out 2 là phiên bản mở rộng hơn so với phần đầu tiên, khi nhân vật chính Riley lớn lên. Bước sang tuổi teen với nhiều biến động hơn, “nội tâm” của Riley cũng trở nên phức tạp và bổ sung những cảm xúc mới. Nhiều lời khen dành cho Inside Out 2 khi có thể tạo nên một câu chuyện mượt mà về nội tâm tuổi teen hỗn loạn mà vẫn chạm được vào trái tim khán giả.

Được lòng khán giả lẫn giới phê bình, Inside Out 2 cũng thắng đậm phòng vé với 1,6 tỷ đôla toàn cầu, là phim có doanh thu cao nhất năm 2024. Riêng ở mảng phim hoạt hình, Inside Out 2 còn là phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tính đến thời điểm này.

Trong danh sách đề cử giải Quả Cầu Vàng 2025, Moana 2 cũng lọt vào Top 10 phim có doanh thu cao nhất năm 2024, đứng thứ 4. Phim “cá kiếm” 610 triệu đôla và con số vẫn đang tiếp tục tăng bởi vẫn còn đang trụ rạp. Tuy nhiên, cuộc phiêu lưu tiến ra đại dương của Moana 2 được đánh giá là có phần “đuối” hơn trên đường đua đến danh hiệu Phim hoạt hình xuất sắc nhất.

Thay vào đó, “đối thủ” của Inside Out 2 gọi tên The Wild Robot. Dù doanh thu không đủ lọt vào Top 10 ăn khách nhất năm 2024 nhưng The Wild Robot vẫn là một thành công phòng vé và phim nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả lẫn giới phê bình. Đồ họa phim cũng được khen là đẹp và ấn tượng. Ngay khi phim vẫn còn đang công chiếu, hãng DreamWorks đã thông báo sẽ thực hiện phần 2 và được khán giả đón nhận nhiệt liệt.

Điểm hấp dẫn của The Wild Robot là đã kể một câu chuyện về tình mẫu tử đặc biệt giữa một cô rôbôt và một con ngỗng con lạc đàn. Cô rôbôt không những phải giúp ngỗng con sống sót mà còn phải nuôi nó trưởng thành, dạy nó bay, để rồi thả nó về đàn với những con ngỗng trời khác.

Câu chuyện khiến khán giả xúc động bởi họ thấy chính mình ở đâu đó, rằng người mẹ - dù là ai, dù trong hình dáng gì - vẫn luôn nỗ lực vì đứa con của mình. Bên cạnh đó, The Wild Robot cũng cài cắm thông điệp về bảo vệ môi trường, bảo vệ tự nhiên trước sự tàn phá của con người.

Thật khó đoán Inside Out 2 hay The Wild Robot sẽ được gọi tên ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất giải Quả Cầu Vàng 2025 bởi mỗi phim đều có thế mạnh riêng. Nếu Inside Out 2 là phim hoạt hình ăn khách nhất lịch sử thì The Wild Robot là phim hoạt hình được đề cử nhiều hạng mục nhất giải Quả Cầu Vàng với bốn hạng mục: Phim hoạt hình xuất sắc nhất, Trải nghiệm điện ảnh và phòng vé xuất sắc nhất, Nhạc phim xuất sắc nhất, Ca khúc gốc xuất sắc nhất (với Kiss The Sky).

Tuy nhiên, bên cạnh hai nhóm ủng hộ Inside Out 2 và The Wild Robot, cũng có một số khán giả nghiêng về các đề cử còn lại trong hạng mục. Họ cho rằng với lợi thế đến từ hai hãng phim hoạt hình lớn là Pixar/Disney và DreamWorks, các phim hoạt hình đến từ những công ty nhỏ chịu nhiều thiệt thòi hơn trong khi chất lượng phim vẫn rất tốt. Một số còn bình luận đề nghị giải Quả Cầu Vàng thiết lập một hạng mục mới cho các công ty nhỏ để khuyến khích sự sáng tạo.

Lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2025 sẽ diễn ra vào ngày 5/1/2025.

Một số bình luận của netizen:

“Tôi biết mọi người đều thích The Wild Robot nhưng tôi muốn Memoir of a Snail hoặc Flow chiến thắng. Tôi muốn thấy một công ty hoạt hình độc lập hoặc quy mô nhỏ giành chiến thắng một lần.”

“Look Back của Nhật cũng xứng đáng có một đề cử.”

“The Wild Robot xứng đáng chiến thắng.”

“Tại sao Moana 2 lại được đề cử nhỉ? Theo tôi, đó là một bộ phim khá thường, Transformers xứng đáng với vị trí đó hơn.”

“The Wild Robot hay nhưng tôi thích Inside Out 2 hơn.”

“Thật không may là các giải thưởng lại do những tên tuổi lớn thống trị. Đối với tôi Inside Out 2 thì khá thường, The Wild Robot ổn hơn.”

“Inside Out 2 không đạt đẳng cấp Pixar, nó lặp lại cùng một cốt truyện thôi.”

“Có mình tôi nghĩ The Wild Robot được đánh giá quá cao à?”