Bê bối lái xe khi say của SUGA: Làm rõ loạt tin sai sự thật "kích động" chỉ trích

HHT - Bộ đôi diễn viên chính Jung So Min và Jung Hae In được khen ngợi nhờ khả năng diễn xuất khéo léo, tạo "phản ứng hóa học" bùng nổ trong "Love Next Door". Một phân cảnh dưới mưa trong tập 2 của Seok Ryu - Seung Hyo đang hút hơn 4 triệu lượt xem.

HHT - Mới đây, Taylor Swift đã cho ra mắt MV "I Can Do It With A Broken Heart" nằm trong album "The Tortured Poets Department". Toàn bộ MV ghi lại cảnh hậu trường chuẩn bị cho chuyến lưu diễn "The Eras Tour" khiến người hâm mộ thích thú.