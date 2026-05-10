Bế mạc Chung kết VSAR 2026: Trải nghiệm công nghệ đáng nhớ của hàng ngàn thí sinh

Linh Lê

HHTO - Sau một ngày tranh tài sôi động tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) ở Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Vòng Chung kết Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025 - 2026 đã chính thức khép lại với lễ bế mạc và trao giải diễn ra chiều 10/5.

Trong không khí rực rỡ của những ngày cuối năm học, lễ bế mạc Vòng Chung kết Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) không chỉ là thời khắc gọi tên các đội thi xuất sắc nhất mà còn trở thành khoảnh khắc đáng nhớ với hàng nghìn học sinh yêu công nghệ trên khắp cả nước.

Từ sáng sớm, gần 3.000 thí sinh đến từ 29 tỉnh, thành phố đã bước vào các phần thi robotics, trí tuệ nhân tạo và khoa học công nghệ với tinh thần hào hứng nhưng không kém phần căng thẳng. Sau nhiều giờ thi đấu liên tục, những mô hình robot tự hành, các giải pháp AI và ý tưởng sáng tạo của học sinh phổ thông đã mang đến bầu không khí như một “ngày hội công nghệ tuổi học trò” thực thụ.

Lễ bế mạc và trao giải với sự tham dự của BTC cuộc thi, các chuyên gia, giáo viên, phụ huynh cùng đông đảo học sinh. Tại đây, những cái tên xuất sắc nhất ở các nội dung thi đấu lần lượt được xướng lên trong tiếng reo hò và những tràng pháo tay kéo dài.

Các giải thưởng thuộc hệ thống VSAR và KC aiRoboMaker được trao tại Hội trường nhà tròn, trong khi các giải IYRC và Robot Olympiad được trao ngay tại khu vực thi đấu, nơi các đội vừa hoàn thành phần tranh tài của mình trước đó ít giờ.

Với nhiều thí sinh, hành trình đến Hòa Lạc lần này không chỉ là một cuộc thi mà còn là cơ hội gặp gỡ những người bạn cùng đam mê khoa học, công nghệ và robotics trên khắp cả nước.

Đại diện ban tổ chức cho biết, VSAR 2025 - 2026 ghi nhận hơn 5.000 thí sinh đăng ký từ vòng sơ loại, trong đó, 2.930 thí sinh xuất sắc nhất góp mặt tại vòng chung kết. Quy mô cuộc thi tiếp tục cho thấy sức hút ngày càng lớn của STEM và AI trong môi trường học đường.

Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025 - 2026 được tổ chức bởi Báo Tiền Phong, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Hội đồng Đội Trung ương và Đại học Bách khoa Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đơn vị phối hợp tổ chức gồm Công ty Cổ phần Tiền Phong, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ, ấn phẩm Hoa Học Trò, Thiên Thần Nhỏ.

VSAR là hoạt động thiết thực góp phần triển khai Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số. Cuộc thi VSAR năm học 2025–2026 được tổ chức trong không khí thi đua sôi nổi của thiếu nhi cả nước, thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026).

