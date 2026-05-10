Những màn "debut" tại Chung kết VSAR 2025 - 2026: Lần đầu tiên phải thắng!

Sam (tổng hợp) - Ảnh: Team Multimedia TPO

HHTO - VSAR 2025 - 2026 chào đón sự trở lại của những "con tướng mạnh" mùa trước và hàng nghìn thí sinh lần đầu tiên ghi danh. Những "tân binh" không giấu được hồi hộp nhưng ý chí quyết thắng còn cao hơn.

Tại địa điểm tổ chức vòng Chung kết Quốc gia Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025 - 2026, gần 3.000 thí sinh đã có mặt từ sớm, chuẩn bị sẵn sàng linh kiện, robot... Không khí sôi nổi được thổi bùng khi có chàng tween "cực chill" chơi piano ngay tại sảnh để giúp bản thân và bạn bè thư giãn hơn. Đội từng giành giải ở VSAR 2024 quyết tâm giật huy chương cao hơn, trong khi đội "tân binh" với "thanh chiến đấu" "căng đét" cũng quyết giành chức vô địch.

Ảnh: Dương Triều
Không khí sôi động tại Chung kết VSAR 2025 - 2026.

Là một trong những đội lần đầu tiên tham gia VSAR, "tổ đội" trường THCS Lý Tự Trọng (phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) không giấu được lo lắng nhưng hơn hết là niềm tự hào vì đã cùng nhau trải qua những khó khăn, tiếp nhận nhiều điều thú vị khi làm việc cùng nhau.

Đội trưởng Nguyễn Trần Bảo Yến (lớp 6A1) bật mí cả nhóm đã thức dậy từ 4h sáng để di chuyển đến NIC - Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (nơi tổ chức). Các thành viên duy trì tần suất luyện tập 2 - 3 tiếng/ buổi, 4 buổi/ tuần để đảm bảo quá trình thi đấu "mượt như bơ".

Đội thi đấu từ trường THCS Lý Tự Trọng bày tỏ mong muốn chiến thắng và giao lưu với bạn bè chung đam mê từ các tỉnh, thành phố khác.
Ảnh: Xuân Tùng

Với hai đội thi chủ lực và cũng là lần đầu tiên góp mặt ở Chung kết VSAR, 2 đội từ trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh (Đắk Lắk) quyết tâm giành chiến thắng. Đại diện đoàn, bạn Hoàng Phan Trung Quân (lớp 9A2) chia sẻ: "Chúng mình bắt đầu triển khai lắp ráp mô hình, dựng code từ tháng 2. Điểm khó nhất không phải là phần cứng mà là phần code. Chúng mình không ngừng tìm tòi nghiên cứu, vừa làm vừa thử nghiệm để hoàn thiện".

Ban tổ chức đã chuẩn bị một đường link chứa kho hình của Chung kết VSAR 2025 - 2026. Sau giờ thi đấu tập trung, thí sinh và phụ huynh, giáo viên đừng quên "check suộc" để lưu lại những khoảnh khắc ấn tượng nhất nhé!

Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025 - 2026 được tổ chức bởi Báo Tiền Phong, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Hội đồng Đội Trung ương và Đại học Bách khoa Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

VSAR là hoạt động thiết thực góp phần triển khai Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số. Cuộc thi VSAR năm học 2025 - 2026 được tổ chức trong không khí thi đua sôi nổi của thiếu nhi cả nước, thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026).

