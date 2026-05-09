Timeline, sơ đồ khu vực thi đấu và các lưu ý về Chung kết VSAR 2025 - 2026

HHTO - Bên cạnh lịch thi đấu quan trọng, thí sinh và phụ huynh cũng đừng quên tìm kiếm và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại vòng Chung kết VSAR 2025 - 2026 đã được ban tổ chức ghi lại thông qua cách đơn giản được hé lộ dưới đây.

Ngày 10/5, vòng Chung kết Quốc gia Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025 - 2026 sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) (Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội); với sự góp mặt của gần 3.000 thí sinh đến từ 29 tỉnh, thành phố trên cả nước.

VSAR 2025 - 2026 được tổ chức bởi Báo Tiền Phong, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Hội đồng Đội Trung ương và Đại học Bách khoa Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Sân chơi này quy tụ nhiều giải đấu đa dạng, phù hợp với nhiều lứa tuổi và năng lực học sinh. Sơ đồ khu vực thi đấu được phân chia như sau:

Thời gian diễn ra thi đấu, khai mạc và bế mạc cuộc thi.

Với các thí sinh đã đặt trước suất ăn vui lòng nhận phiếu và suất ăn trực tiếp tại khu vực check-in. Thí sinh không đăng ký đặt trước suất ăn vui lòng tự chuẩn bị suất ăn cá nhân. Trong khuôn viên NIC có dịch vụ ăn uống nhẹ. Các dịch vụ ăn uống bên ngoài cách NIC khoảng 2 - 3km. Các đội cần chủ động phương án di chuyển để đảm bảo có mặt thi đấu buổi chiều đúng thời gian quy định.

Thí sinh, phụ huynh, giáo viên có thể dồn toàn lực cho thi đấu mà vẫn có ảnh lưu niệm "nét căng" đến từ ban tổ chức. VSAR 2025 - 2026 chuẩn bị một "mã QR" chứa kho hình của vòng chung kết sắp tới, nỗ lực bắt trọn những khoảnh khắc đẹp nhất.