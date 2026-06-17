Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kết nối Hoa Học Trò

Google News

"Bế" Quang Hùng, CONGB, buitruonglinh… về nhà, nhận vé "bám rào" concert Thanh Xuân

H2TEAM
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Thanh xuân như một ly trà, uống xong lấy sức “bám rào” cùng nhau. Ngọt hơn trà sữa, sảng khoái hơn trà chanh, đậm đà hơn matcha - chính là cảm giác “thiệt đã” khi được cầm trên tay tấm vé Concert Thanh Xuân 2026 dành cho bạn đọc Hoa Học Trò. Đọc ngay thể lệ nhận vé nào!

Chào mừng thành công của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, chương trình concert Thanh Xuân do TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo, Báo Tiền Phong tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 27/6/2026 tại Trường đua F1 (phường Từ Liêm - Hà Nội, cạnh Sân vận động quốc gia Mỹ Đình).

ve-concert-2.jpg

Concert Thanh Xuân không chỉ là bức tranh tuổi trẻ rực rỡ được vẽ nên bởi thế hệ nghệ sĩ mới tràn đầy nhiệt huyết như: Double 2T, Hà Myo, DJ HoaProx, Ngọc Ánh, Lâm Phúc… mà còn là dịp để những giọng ca đầy nội lực như Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, “Anh tài” Đông Hùng cùng chung tay tôn vinh bản sắc dân tộc Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ cơ hội nhận vé Concert Thanh Xuân dành cho độc giả nhà Hoa!

Khán giả sẽ được gặp những đại diện ưu tú đến từ Vũ trụ “Say Hi”: “Anh trai” CONGB, buitruonglinh mang đến màn kết hợp bất ngờ nào? “Tổng đài” Quang Hùng MasterD đã lâu không trở lại Hà Nội sẽ “chiều hư” các “Mặt Trời nhỏ” Muzik ra sao? “Em xinh” Muộii chuẩn bị “tung chiêu” gì?

ve-concert-1.jpg
ve-concert-3.jpg

Chương trình dự kiến sẽ đón hơn 20.000 khán giả đến tham dự. Toàn bộ nguồn thu từ tiền ủng hộ của khán giả sẽ được sử dụng vào các hoạt động thiện nguyện do Báo Tiền Phong khởi xướng.

Tin vui: Ban tổ chức đã quyết định dành tặng 1.000 vé mời dự Concert Thanh Xuân cho độc giả Hoa Học Trò.

Địa điểm: Tòa soạn báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội (xem bản đồ bên dưới).

so-do-gui-xe-nhan-ve.jpg

Thời gian đăng ký vé: Từ 8h - 11h thứ Sáu 19/6/2026.

Lưu ý: Các bạn vui lòng KHÔNG xếp hàng trước 7h sáng để tránh ảnh hưởng đến các cơ quan khác và khu vực nhà dân xung quanh tòa soạn.

Cách thức đăng ký vé:

1. Xếp hàng theo hướng dẫn của BTC tại địa điểm.

2. Chuẩn bị sẵn VNeID hoặc Căn cước công dân.

3. Chuyển khoản số tiền tối thiểu 70.000 đồng (bao gồm 20.000 đồng để mua 01 tờ báo Hoa Học Trò số 1483 và tối thiểu 50.000 đồng tiền ủng hộ cho chương trình thiện nguyện) theo thông tin QR Code do BTC cung cấp ngay tại địa điểm nhận vé.

4. BTC ghi tên người nhận vào vé mời và giao vé. Mỗi người sẽ được nhận 01 vé mời.

Lưu ý: Do số lượng vé mời giới hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến. Mời bạn cập nhật các thông tin về Concert Thanh Xuân trên tienphong.vn hoặc fanpage/ Threads Hoa Học Trò Magazine.

cover-fb-1483.jpg
H2TEAM
#Concert Thanh Xuân #vé concert Thanh Xuân #nhận vé miễn phí Concert Thanh Xuân #báo hoa học trò 1483 #Quang Hùng MasterD #buitruonglinh #CONGB #Double 2T #Hà Myo #DJ HoaProx #Hòa Minzy #Võ Hạ Trâm #Đông Hùng #đăng ký vé concert Thanh Xuân

Xem thêm

Cùng chuyên mục