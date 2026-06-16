Concert Thanh Xuân "xâm chiếm" cõi mạng, càn quét Top thịnh hành với từ khóa nào?

HHTO - Từ Threads đến Facebook, từ khóa "Concert Thanh Xuân" khuấy đảo Top thịnh hành cả trước và sau khi mở cổng đăng ký vé.

Ngay từ khi những thông tin đầu tiên về concert Thanh Xuân được hé lộ, đêm nhạc này đã trở thành từ khóa hot trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Một ngày trước khi cổng đăng ký vé concert được mở, tức là vài giờ trước khi họp báo chính thức của concert Thanh Xuân diễn ra, nhiều thẻ chủ đề, tag từ khóa về đêm nhạc đã lọt Top tìm kiếm thịnh hành trên Facebook và cả chủ đề trending (thịnh hành) trên Threads như "concert Thanh Xuân công bố dàn sao", "concert Thanh Xuân mở vé miễn phí"....

Có thời điểm thẻ chủ đề/ từ khóa leo lên đầu bảng thịnh hành, cho thấy sức hút "không đùa" từ concert quy mô lớn đầu tiên do Báo Tiền Phong tổ chức.

"Concert Thanh Xuân" liên tục "xâm chiếm" bảng thịnh hành trên "thành phố Sợi Chỉ".

Sức hút của concert Thanh Xuân càng tăng cao khi cổng đăng ký vé (đợt 1) được mở vào 8h sáng 16/6. Do lượng truy cập tăng đột biến, hệ thống đăng ký đã bị quá tải.

Ban tổ chức thấu hiểu "fangirl/ fanboy nước mình" vất vả, sốt ruột để sở hữu tấm vé gặp gỡ thần tượng. Phía nền tảng đã nỗ lực khắc phục sự cố ngay khi nhận thấy những dấu hiệu đầu tiên nhằm đảm bảo quyền lợi, trải nghiệm tốt nhất cho khán giả.

Với nỗ lực từ đội ngũ kỹ thuật, sau đó hệ thống đã có thể vận hành mượt mà và hàng ngàn khán giả đã đăng ký vé thành công. Từ khóa về web đăng ký vé Concert Thanh Xuân lọt Top thịnh hành, trở thành tâm điểm trong sáng 16/6.

Thông tin nhanh về đợt phát hành vé Concert Thanh Xuân 2026 trên nền tảng LaSoong: Sáng nay, ngày 16/6/2026, nền tảng đăng ký LaSoong đã triển khai phát hành vé đợt 1 theo kế hoạch của Ban Tổ chức và nhận được sự quan tâm rất lớn từ đông đảo khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ. Tuy nhiên, ngay trước thời điểm mở cổng đăng ký, đội ngũ kỹ thuật LaSoong ghi nhận sự cố tấn công từ chối dịch vụ, khiến việc truy cập của khán giả gặp khó khăn trong một khoảng thời gian. Ngay sau đó, đội ngũ kỹ thuật đã phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý, khôi phục hệ thống và mở lại đăng ký. Đến 12h00 cùng ngày, nền tảng đã phát hành hết số lượng vé trong ngày theo kế hoạch của Ban Tổ chức. Nền tảng đăng ký LaSoong rất mong nhận được sự thông cảm của Ban Tổ chức và các bạn khán giả về sự cố ngoài mong muốn này. Hẹn gặp lại các bạn trong đợt phát hành vé tiếp theo vào 8h00 sáng mai, ngày 17/6/2026, theo kế hoạch của Ban Tổ chức.

Concert Thanh Xuân 2026 là chương trình miễn phí dành cho Đoàn viên, thanh niên, sinh viên và đông đảo khán giả trẻ. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây là concert quy mô lớn đầu tiên do Báo Tiền Phong tổ chức.