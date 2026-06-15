Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng dàn người đẹp rạng rỡ tại họp báo Concert Thanh Xuân

HHTO - Chiều 15/6, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh cùng dàn người đẹp Phạm Thùy Dương, Trần Minh Thu, Nguyễn Mai Phương, Nguyễn Ngọc Mai, Nguyễn Thị Thu Hằng xuất hiện rạng rỡ tại họp báo Concert Thanh Xuân ở Hà Nội.

Concert Thanh Xuân 2026 là chương trình miễn phí dành cho Đoàn viên, thanh niên, sinh viên và đông đảo khán giả trẻ. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây là concert quy mô lớn đầu tiên do Báo Tiền Phong tổ chức.

Dàn người đẹp bước ra từ Hoa hậu Việt Nam 2024 có mặt tại họp báo công bố Concert Thanh Xuân chiều 15/6: Hoa hậu Hà Trúc Linh, người đẹp Phạm Thùy Dương, Trần Minh Thu, Nguyễn Mai Phương, Nguyễn Ngọc Mai, Nguyễn Thị Thu Hằng.

Hoa hậu Hà Trúc Linh bày tỏ sự háo hức khi tham gia đêm nhạc vào ngày 27/6 tại Trường đua F1 (Mỹ Đình, Hà Nội). Concert quy tụ 12 nghệ sĩ gồm: Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Muộii, Buitruonglinh, Double2T, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, CONGB, Hà Myo, Trần Ngọc Ánh, Hoaprox...

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Đại sứ Du lịch và Môi trường - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương diện áo dài nền nã tham dự sự kiện: "Tôi ấn tượng với màn kết hợp của ca sĩ Võ Hạ Trâm, Đông Hùng trong tiết mục 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'. Hy vọng trong concert lần này tôi và khán giả được thưởng thức những ca khúc hào hùng như thế".

Người đẹp Nguyễn Thị Thu Hằng - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 ấn tượng với các gương mặt trẻ như Muộii, Buitruonglinh, Double2T: "Chắc chắn các giọng ca trẻ sẽ mang lại không khí sôi động, khó quên cho concert".

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Hòa Minzy là giọng ca mà người đẹp Nguyễn Ngọc Mai (váy hoa) và Trần Minh Thu mong chờ ở concert Thanh Xuân.

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Người đẹp Nguyễn Mai Phương lại ấn tượng với các nam ca sĩ CONGB, Quang Hùng MasterD. Cô mong chờ được thưởng thức những tiết mục kết hợp vũ đạo bùng nổ.

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Hướng dẫn nhận vé miễn phí concert Thanh xuân 2026

- Concert Thanh xuân do Báo Tiền Phong tổ chức ngày 27/6 tại Trường đua F1 (Mỹ Đình, Hà Nội). Concert quy tụ 12 nghệ sĩ gồm Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Muộii, Buitruonglinh, Double2T, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, CONGB, Hà Myo, Trần Ngọc Ánh, Hoaprox. ​

- Thông tin chi tiết về quy mô, cách thức phát hành vé và những điểm nhấn đặc biệt sẽ được ban tổ chức công bố tại họp báo ngày 15/6.

- Khán giả truy cập website hướng dẫn dành cho người tham dự để cập nhật các quy định, sơ đồ cổng vào, khu vực check-in và các thông báo mới nhất từ ban tổ chức: https://lasoong.com/huongdanconcert

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