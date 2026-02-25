Bé trai 7 tuổi hứa “nhảy dây theo số like”, ai ngờ được gần 2 triệu lượt thích

HHTO - Một bé trai 7 tuổi đã kết hợp bài tập về nhà mà cô giáo giao cho với quyết tâm vận động tăng cường sức khỏe và hứa là bài đăng của bố con cậu nhận được bao nhiêu lượt thích (like) thì cậu sẽ nhảy dây từng đó cái. Ai ngờ, bài đăng nhận được gần 2 triệu lượt like và giờ thì cậu bé đối mặt với thử thách "nhảy dây 2 triệu lần".

Trên mạng xã hội đúng là có nhiều chuyện oái oăm: Có những người làm thế nào cũng không được mấy lượt thích (like), còn có những người không mong cầu nhiều like thì lại nhận được hàng triệu lượt!

Cậu bé có biệt danh là Tangdou (Đậu Đường), 7 tuổi, sống với ông bà ở quê nhà thuộc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), có lẽ chính là một trong những người không thích nhiều like.

Bố mẹ Đậu Đường mở quán ăn ở tỉnh Sơn Đông bên cạnh tỉnh Giang Tô, vừa rồi đã về quê ăn Tết. Người bố, họ He, thấy trong kỳ nghỉ Tết, con trai có bài tập cô giáo giao cho tất cả học sinh là mỗi ngày nhảy dây 100 cái để rèn luyện sức khỏe.

Cũng cho rằng con trai mình hơi “tròn”, anh He liền nhân cơ hội này khuyến khích con nhảy dây đều đặn để cơ thể gọn gàng, khỏe mạnh hơn.

Bố của Đậu Đường nói, theo tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng của trẻ em thì Đậu Đường quả thật có hơi "tròn", nên việc nhảy dây là rất có ích. Ảnh: Jimu News.

Để động viên con, anh He quay video con trai và hỏi con có dám hứa là video được bao nhiêu like thì con nhảy dây bấy nhiêu lượt không. Đậu Đường vui vẻ đồng ý.

Anh He nói: ““Bố không ép con, nhưng con sẵn sàng hứa nhảy dây đúng không? Nếu có 1.000 lượt thích hay thậm chí 10.000 lượt thích thì con vẫn nhảy phải không?”. Đậu Đường lúc đó đã khẳng định chắc nịch là cậu sẽ làm như vậy.

Và rồi, cư dân mạng thật khéo biết động viên. Chỉ sau 1 ngày “lên sóng”, video của Đậu Đường đã nhận được 1,8 triệu lượt thích, và một ngày sau đó thành gần 1,9 triệu lượt, theo trang Qilu Evening News.

Trong video mới của anh He, Đậu Đường “đứng hình” và nói với bố: “Con không nhảy dây nhiều như thế được đâu. Bố ơi, bố nhảy hộ con được không?”.

Hình ảnh Đậu Đường nhảy dây khiến nhiều cư dân mạng vừa buồn cười vừa thương. Ảnh: Jimu News.

Sự việc này được chia sẻ rất nhanh chóng trên mạng xã hội ở Trung Quốc. Nhiều người nói họ “không thể nhịn cười” khi biết chuyện Đậu Đường sẽ phải nhảy dây 2 triệu lần, có người thì nhận xét “cư dân mạng thật biết làm khó người ta!”.

Đậu Đường trở nên nổi tiếng đến mức một số trang tin tìm đến phỏng vấn bố của cậu bé. Anh He nói, anh sẽ “giám sát” để Đậu Đường hoàn thành thử thách “2 triệu lần nhảy dây”, nhưng sẽ là nhảy từ từ, mỗi ngày một ít. Như vậy “vừa để khỏe mạnh hơn, vừa để Đậu Đường hiểu rằng con người phải biết giữ lời hứa”, nói chung là tốt cả về thể chất lẫn tinh thần.

