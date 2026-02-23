Đoàn vận động viên có đồng phục gây xúc động nhất Thế vận hội mùa Đông 2026

HHTO - Tại Olympic mùa Đông 2026, đoàn vận động viên Haiti chỉ gồm 2 vận động viên. Dù lực lượng khiêm tốn, họ xuất hiện tại lễ khai mạc với một trong những bộ đồng phục được nhắc đến nhiều nhất trên truyền thông.

Giữa biển áo khoác tông màu trung tính quen thuộc, gam màu rực rỡ, đầy táo bạo của đoàn Haiti gây ấn tượng mạnh mẽ về mặt thị giác. "Haiti giành chiến thắng vang dội, áp đảo về mặt thời trang tại lễ khai mạc." - Tờ New York Times viết.

Người đứng sau dấu ấn đặc biệt này là Stella Jean, nhà thiết kế thời trang người Ý gốc Haiti. Trước đó, bà từng thiết kế đồng phục cho đoàn Haiti tại Thế vận hội mùa Hè Paris 2024. Bộ trang phục hiện đang được lưu giữ trong BST của Bảo tàng Olympic.

Stella Jean nhận dự án hoàn toàn miễn phí. Với bà, đây không phải công việc mà là sứ mệnh. NTK sinh năm 1979 đã dành một năm nghiên cứu và hiện thực hóa từ những ý tưởng sơ khai nhất. Chia sẻ với tờ Miami Herald, NTK khẳng định bộ đồng phục chính là biểu tượng của tinh thần Haiti bất diệt.

Trang phục nam gồm áo quần dạng phao. Kiểu dáng quen thuộc nhưng được phủ kín bởi họa tiết ngựa đỏ và cây xanh nhiệt đới sống động. Trang phục nữ táo bạo hơn với áo khoác kết hợp cùng chân váy phồng dài đến mắt cá chân, phủ đầy họa tiết lá cây và ngựa. Bộ cánh được hoàn thiện bởi chiếc khăn tignon quấn đầu in hoa văn.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Dazed Digital, Jean tiết lộ mỗi chi tiết đều mang ý nghĩa cụ thể: "Chỉ với vài mét vải, chúng tôi đã gói gọn rất nhiều biểu tượng và ý nghĩa. Từng chi tiết nhỏ nhất của bộ đồng phục đều mang một ý nghĩa xã hội, văn hóa và lịch sử cụ thể đối với Haiti."

Khăn trùm đầu tignon gợi nhớ quy định từng buộc phụ nữ nô lệ phải che tóc. Đôi hoa tai Creole tượng trưng cho món trang sức hiếm hoi phụ nữ nô lệ được phép giữ lại. Trong khi đó, những chiếc túi lớn đi kèm trang phục lấy cảm hứng từ các tiểu thương chợ truyền thống - biểu tượng của nền kinh tế Haiti.

Các thiết kế ban đầu lấy cảm hứng từ tác phẩm của họa sĩ Édouard Duval - Carrié. Bức tranh mô tả nhà lãnh đạo cách mạng Toussaint Louverture cưỡi trên lưng ngựa đỏ. Tuy nhiên, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) thông báo từ chối thiết kế vì quy định cấm biểu tượng chính trị trên trang phục thi đấu.

"Trong 24 giờ, tôi hoàn toàn tuyệt vọng." - Stella Jean thừa nhận. Bà quyết định biến rào cản thành cơ hội sáng tạo. Bà xóa đi hình dáng vị tướng, giữ lại hình ảnh con ngựa đỏ phi nước đại trên nền phong cảnh nhiệt đới tươi tốt.

Trả lời Dazed, bà cho biết sự vắng mặt của người anh hùng thậm chí còn tạo ra sức mạnh lan tỏa lớn hơn so với thiết kế ban đầu. Khoảng trống trên lưng ngựa trở thành biểu tượng mạnh mẽ hơn bất kỳ chân dung nào.

Điều đặc biệt nhất là bộ đồng phục này được các nghệ nhân Ý vẽ tay chỉ trong vài ngày. NTK thậm chí tự mang trang phục đến Milan (Ý) ngay trước lễ khai mạc. Vì đồng phục được làm từ chất liệu tổng hợp, NTK lo ngại màu vẽ có thể bị lem nếu trời mưa.

Vận động viên trượt tuyết băng đồng Stevenson Savart phát biểu: “Tôi cảm thấy tự hào đến mức khó diễn tả. Được khoác lên mình bộ trang phục này trước toàn thế giới và đại diện cho đất nước nhỏ bé của mình thật tuyệt vời.”