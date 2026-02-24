CLB Anh công khai các bình luận lăng mạ, có tài khoản được cho là người Việt

HHTO - Sau khi tiền đạo Tolu Arokodare của CLB Wolverhampton (Anh) sút hỏng phạt đền, anh bị công kích bằng nhiều lời lẽ phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội. CLB đã công khai một số ảnh chụp bình luận độc hại, trong đó có tài khoản được cho là của người Việt, và cho biết đã báo cáo vụ việc lên các nền tảng mạng xã hội liên quan.

Cầu thủ Tolu Arokodare của câu lạc bộ Ngoại hạng Anh Wolverhampton Wanderers (Wolves) đã trở thành mục tiêu của các bình luận phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội sau khi anh sút hỏng một quả phạt đền trong trận đấu hôm Chủ Nhật vừa rồi.

Theo thông báo chính thức từ Wolves, CLB nói rằng họ “vô cùng phẫn nộ” và “lên án mạnh mẽ” những lời lăng mạ, phân biệt chủng tộc mà họ miêu tả là “ghê tởm và bất hợp pháp”.

Wolves đã đăng công khai - không che - một số ảnh chụp màn hình cho thấy có những cư dân mạng viết những lời rất độc hại nhằm vào Tolu. Trong số đó có một tài khoản được cho là của người Việt Nam, cũng có nhiều lời công kích nặng nề.

Những nội dung nói trên được đăng cả trên trang web và tài khoản mạng xã hội chính thức của CLB, nhấn mạnh rằng “không có chỗ cho phân biệt chủng tộc - trong bóng đá, trên mạng, hay bất cứ nơi nào trong xã hội”.

CLB Wolves đăng công khai một số ảnh chụp các bình luận lăng mạ Tolu, trong đó có một tài khoản được cho là của người Việt. (Ảnh chụp màn hình).

Các trang báo quốc tế lớn như ESPN và Sky Sports cũng đã đưa tin về vụ việc.

CLB Wolves cho biết đã báo cáo các tài khoản có hành vi lăng mạ Tolu với các nền tảng mạng xã hội để xử lý, đồng thời “sẽ hợp tác với Premier League và các cơ quan chức năng để giúp xác định những người vi phạm và đảm bảo các hành động thích hợp được thực hiện”.

Phân biệt chủng tộc bị coi là hành vi gây tổn hại nhân phẩm, danh dự người khác. Việc CLB Wolves đăng ảnh chụp các bình luận xấu và thông báo chính thức như trên đã cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Các nền tảng mạng xã hội đều có chính sách nghiêm cấm những phát ngôn thù hằn, phân biệt chủng tộc và có thể khóa tài khoản vi phạm sau khi xác minh.

Ngoài ra, trên mạng xã hội, mỗi bình luận không chỉ là lời nói của cá nhân mà còn có thể tạo ấn tượng - tích cực hoặc không - về cộng đồng hoặc quốc gia của người sở hữu tài khoản đó.

Tolu Arokodare (trái) phải chịu nhiều lời lẽ xúc phạm trên mạng xã hội. Ảnh: Sky Sports.

Sự việc nói trên đã thể hiện rất rõ ràng về sự cần thiết phải có ý thức và trách nhiệm ngay cả trên không gian mạng. Trong thời đại của mạng xã hội như hiện tại, mạng không là “ảo” nữa mà hoàn toàn có thể gây ra các vấn đề trong đời sống thực.