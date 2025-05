Beyoncé, Lady Gaga và loạt sao Âu Mỹ sẵn sàng "đốt cháy" mùa hè 2025 với các tour diễn đẳng cấp

HHT - Mùa hè 2025 hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn với sự đổ bộ của hàng loạt tour diễn đẳng cấp thế giới.

Beyoncé: Cowboy Carter Tour

Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, Beyoncé đã chính thức trở lại sân khấu với chuyến lưu diễn mang tên Cowboy Carter Tour. Tour diễn đã có khởi đầu đầy ấn tượng bằng chuỗi 5 đêm cháy vé tại Los Angeles. Không chỉ khoe trọn vẹn giọng hát đầy nội lực, "Ong chúa" còn giới thiệu đến khán giả những ca khúc mang đậm màu sắc đồng quê đương đại từ album Cowboy Carter - một bước chuyển mình táo bạo và đầy sáng tạo trong sự nghiệp của cô.

Cowboy Carter Tour không chỉ là một buổi hòa nhạc đơn thuần mà còn là một tác phẩm nghệ thuật thị giác mãn nhãn. Sân khấu được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa văn hóa Nam Mỹ của người da màu và những yếu tố lịch sử nước Mỹ.

Khoảnh khắc hai cô con gái Blue Ivy và Rumi Carter của Beyoncé xuất hiện trên sân khấu đã chạm đến trái tim của hàng ngàn khán giả, khẳng định sự tiếp nối di sản nghệ thuật của nữ ca sĩ.

Lady Gaga: The Mayhem Ball Tour

Sau màn trình diễn gây bão tại Coachella và đêm diễn huyền thoại tại Rio de Janeiro với hơn 2 triệu khán giả, Lady Gaga lại tiếp tục khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi thông báo khởi động chuyến lưu diễn - The Mayhem Ball Tour.

Đây là tour diễn nhằm quảng bá cho album Mayhem mang âm hưởng u tối và mạnh mẽ của Industrial Pop, phản ánh những trải nghiệm sâu sắc và góc khuất trong tâm hồn cô sau đại dịch. Với phong cách thời trang độc đáo, giọng hát đầy nội lực và khả năng biến hóa trên sân khấu, Lady Gaga chắc chắn sẽ đem đến một chuyến lưu diễn không thể bỏ lỡ trong mùa hè này.

The Weeknd: After Hours til Dawn Tour

The Weeknd chính thức tái khởi động chuyến lưu diễn quy mô khủng - After Hours til Dawn sau khi hoàn thành bộ ba album After Hours, Dawn FM và Hurry Up Tomorrow. Chuyến lưu diễn này bắt đầu từ tận tháng 7/2022 và đã kéo dài gần 3 năm. Ngoài ra, sân khấu tour diễn trong năm 2025 sẽ có sự góp mặt của nam rapper Playboi Carti.

After Hours til Dawn không chỉ là một chuỗi buổi biểu diễn mà còn là một câu chuyện được kể bằng âm nhạc, hòa quyện giữa R&B, Synth Pop, nhạc điện tử và âm hưởng retro của thập niên 80. Các buổi diễn của The Weeknd luôn gây ấn tượng mạnh mẽ với hiệu ứng ánh sáng rực rỡ, hình ảnh mang đậm chất điện ảnh và cấu trúc tiết tấu được dàn dựng tỉ mỉ.

Mới đây, Dua Lipa đã chính thức bắt đầu chặng Châu Âu của tour diễn toàn cầu Radical Optimism Tour tại Tây Ban Nha. Tour diễn này nhằm quảng bá cho album phòng thu thứ 3 của cô - Radical Optimism. Bên cạnh đó, nhóm nhạc nữ hàng đầu K-Pop BLACKPINK cũng sẽ khởi động chuyến lưu diễn thế giới vào tháng 7 khiến nhiều người hâm mộ phấn khích.

Mùa hè 2025 là một thiên đường cho những người yêu âm nhạc. Với sự trở lại của hàng loạt nghệ sĩ đình đám cùng những tour diễn được đầu tư công phu và mang đậm dấu ấn cá nhân, khán giả sẽ có cơ hội hòa mình vào những đêm nhạc bùng cháy và đáng nhớ.