Bạn gái trong MV mới của Jin BTS: ARMY vỡ òa nhận ra "nàng thơ" quen thuộc

HHT - Theo BigHit Music, MV "Don't Say You Love Me" truyền tải những cảm xúc quặn thắt nơi chặng cuối của một mối quan hệ. Trong khi poster được ngợi khen hết lời vì "tuyệt đối điện ảnh", danh tính nữ chính lại khiến netizen trầm trồ.

Đêm 12/5, Jin (BTS) "đánh úp" với một loạt poster tĩnh lặng mang cảm giác như thước phim điện ảnh. Với tiêu đề Don't Say You Love Me, poster mô tả những cảm xúc hỗn loạn tại điểm cuối của một chuyện tình.

Những lời bài hát (hoặc lời tựa) trải khắp poster “Ánh mắt lẫn lộn cùng trái tim rối bời”, “Câu chuyện đau lòng của chúng ta”, "Nơi đoạn cuối của tình yêu, xin anh hãy để em rời đi" dường như cho thấy những bế tắc không còn có thể cứu vãn khi hai trái tim đã ngày càng xa cách.

Trái ngược với dòng xúc cảm đầy túng quẫn, tấm poster cuối cùng nổi bật với gam màu tươi sáng. Hai người nắm tay cùng chạy trong nắng vàng rực rỡ, dường như tái hiện những kỷ niệm tuyệt đẹp trong quá khứ, là lý do cuối cùng giữ người ở lại.

Sau khi poster được đăng tải, nhiều lời đồn đoán xoay quanh danh tính của nữ chính đã "nổ" ra trên khắp các trang mạng xã hội. Sáng ngày 13/5, công ty quản lý BigHit Music chính thức xác nhận nữ diễn viên Shin Se Kyung sẽ đảm nhiệm nữ chính trong MV Don't Say You Love Me.

Với loạt poster "tuyệt đối điện ảnh" cùng phần nhìn "miễn chê", Don't Say You Love Me đang nhận được đông đảo sự chú ý của ARMY. Sở hữu gương mặt "diễn viên", MV được kỳ vọng sẽ cho thấy nhiều hơn về khả năng diễn xuất của giọng ca Running Wild,bên cạnh visual trong trẻo của Shin Se Kyung:

"Cả hai đều cao, có đường nét cơ thể tuyệt đẹp, khuôn mặt tuyệt đẹp và phong cách cũng có vẻ giống nhau nữa. Tôi thực sự rất mong chờ MV này."

"Đây chắc là tổ hợp visual đẹp nhất năm nay rồi. Choáng ngợp thật chứ!"

"Nó cinema, mà nó điện ảnh, mà nó film, mà nó OST".

Mang âm hưởng nhạc Pop cùng cấu trúc giản dị, ca khúc mới của anh cả nhà BTS truyền đạt tối đa bầu không khí cô đơn và trơ trọi sau điểm kết thúc của mối quan hệ. Cả nhẹ nhàng và đau đớn, Jin sẽ thể hiện những cung bậc cảm xúc phức tạp mà tình yêu có thể mang lại cho mỗi người.

Mini album thứ hai của Jin mang tên Echo sẽ chính thức được "trình làng" vào lúc 11 giờ ngày 16/5, bao gồm 7 bài hát. Album sẽ đa dạng khoảnh khắc trong cuộc sống được lan tỏa như những tiếng vọng dưới nhiều hình thức. Theo tiết lộ từ công ty, Jin sẽ quan sát những tình huống mà ta đều đã gặp qua một lần trong đời, sau đó diễn đạt lại theo một cách dí dỏm, hài hước.