Bị bỏ quên trong xe, cún cưng ở Trung Quốc bấm còi liên tục gọi chủ giữa đêm

HHTO - Nửa đêm nghe tiếng còi xe inh ỏi, người dân khu vực Thượng Hải (Trung Quốc) đi kiểm tra thì phát hiện thủ phạm là một chú chó đang bấm còi liên hồi vì bị chủ bỏ quên trên ô tô.

Một tình huống hy hữu vừa xảy ra tại Thượng Hải khi người dân sống trong khu vực bị đánh thức bởi tiếng còi ô tô vang lên liên tục giữa đêm. Do âm thanh kéo dài, nhiều người không thể nghỉ ngơi nên đã xuống kiểm tra.

Mọi người thích thú vì sự thông minh của chú chó.

Tại hiện trường, "nghi phạm" không phải là tài xế nào mà lại là một chú chó đang ở bên trong xe. Theo quan sát, chú chó liên tục tác động vào còi, khiến âm thanh phát ra không ngừng. Người dân sau đó đã báo cảnh sát để xử lý.

Lực lượng chức năng khi có mặt cũng tỏ ra bất ngờ trước tình huống này. Sau khi xác minh, cảnh sát đã liên hệ với chủ phương tiện. Người này nhanh chóng có mặt, liên tục xin lỗi vì đã sơ suất để quên thú cưng trong xe.

Chủ nhân của chú chó cảm ơn và xin lỗi vì "cục cưng" làm phiền mọi người.

Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến netizen Trung Quốc chia sẻ lại những tình huống "dở khóc dở cười" với thú cưng trên ô tô. Một người kể lại sự cố từng để cún cưng trong xe bật sẵn điều hòa để chạy đi lấy đồ. Lúc quay lại, người này đành bất lực đứng ngoài vì chú chó bên trong đã vô tình giẫm trúng chốt khóa cửa từ bao giờ, báo hại chủ nhân phải gọi thợ đến "giải cứu".

Bàn về "nhân vật chính" ở Thượng Hải, nhiều bình luận khen ngợi pha xử lý cồng kềnh nhưng cực kỳ hiệu quả này. Đa số đều công nhận chú chó hẳn là "khách quen" của những chuyến đi nên mới thao tác vị trí còi xe rành rẽ đến vậy. Không ít người còn hài hước lồng tiếng thay cho chú cún: "Đang ẩn nấp ở Trái Đất ngon lành không muốn bại lộ đâu, mà tại trong xe ngột ngạt quá nên đành phải ra tay thôi".