Cô dâu Tây Ninh lấy thiếu gia Campuchia: Đám cưới xa hoa và cái kết bất ngờ

HHTO - Từng gây bão mạng xã hội với đám cưới xa hoa, hồi môn lên tới hàng chục tỷ đồng, chuyện tình giữa cô dâu Tây Ninh và chàng thiếu gia người Campuchia bất ngờ khép lại chỉ sau 3 tháng chung sống. Những thông tin xoay quanh việc phân chia tài sản, mối quan hệ và lý do chia tay tiếp tục thu hút sự chú ý.

Đầu năm 2026, đám cưới của Nguyễn Duyên (sinh năm 2005, Tây Ninh) và Long Hour (sinh năm 2007, người Campuchia) trở thành hiện tượng mạng khi liên tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội với hình ảnh xa hoa.

Hôn lễ được tổ chức tại Việt Nam với quy mô lớn, sau đó tiếp tục diễn ra tại Campuchia theo nghi thức truyền thống. Điểm gây chú ý nhất là tổng giá trị quà cưới hai bên trao tặng, được ước tính khoảng 35 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, vàng, kim cương, xe sang và nhiều tài sản giá trị khác.

Ngoài ra, phía nhà trai còn chuẩn bị khoản lễ nạp tài khoảng 100.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng) và tặng thêm tiền mặt cho cô dâu trong ngày cưới. Gia đình cô dâu được biết đến hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hạt điều, sở hữu cơ ngơi lớn tại Tây Ninh.

Theo chia sẻ, cặp đôi có khoảng 2 năm tìm hiểu trước khi tiến tới hôn nhân. Sau cưới, Long Hour sang Việt Nam sinh sống cùng gia đình vợ. Hình ảnh chú rể ngoại quốc sinh hoạt giản dị, phụ giúp công việc và hòa nhập với cuộc sống tại Việt Nam từng được nhiều người dành thiện cảm. Không ít ý kiến còn cho rằng đây là hình mẫu hôn nhân “giàu nhưng không phô trương”.

Thế nhưng mới đây, cô dâu Nguyễn Duyên bất ngờ livestream, thu hút khoảng 200.000 lượt xem và xác nhận cả hai đã chia tay sau khoảng 3 tháng chung sống. Theo chia sẻ từ Nguyễn Duyên, nguyên nhân khiến "đường ai nấy đi" đến từ nhiều yếu tố: Bất đồng trong công việc và định hướng tương lai, cùng với đó là rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, cặp đôi cũng không thống nhất được về nơi sinh sống lâu dài. Cô dâu Tây Ninh cho biết đây là quyết định chung của hai người, không xuất phát từ mâu thuẫn gay gắt.

Một chi tiết gây chú ý liên quan đến câu chuyện này là việc cô dâu đã hoàn trả toàn bộ sính lễ cho phía nhà trai, bao gồm vàng, kim cương và nhẫn cưới. Một số tài sản như xe ô tô đang được giữ lại tại nhà gái. Đáng nói, cặp đôi chưa đăng ký kết hôn về mặt pháp lý do chú rể chưa đủ tuổi theo quy định. Vì vậy, việc chia tay không liên quan đến thủ tục ly hôn.

Sau khi thông tin lan rộng, chú rể đã xóa/ ẩn các hình ảnh liên quan đến vợ trên mạng xã hội, trong khi cô dâu cũng đã khóa bình luận trên kênh TikTok.

Từ một đám cưới được nhiều người ví như “trong mơ”, câu chuyện của cặp đôi nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận. Sự khác biệt về tuổi tác, văn hóa và môi trường sống được cho là những yếu tố lớn ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân này. Dù vậy, theo chia sẻ từ người trong cuộc, hai bên gia đình đã cùng ngồi lại để giải quyết trong êm đẹp, không xảy ra tranh chấp đáng kể.

Câu chuyện cũng phần nào cho thấy những thách thức trong hôn nhân xuyên quốc gia, đặc biệt khi các bên còn trẻ và chưa có nhiều trải nghiệm sống.