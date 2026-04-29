Bắt sóng Gen Z với loạt trào lưu hot: Chăm chút Scrapbook trên nền tảng số

HHTO - Nền tảng Threads trở thành "điểm hẹn xu hướng" của giới trẻ với loạt trào lưu phủ sóng mạnh mẽ. Không chỉ tạo không gian giải trí, những xu hướng này còn phản ánh cách Gen Z bắt nhịp cuộc sống trong thời đại số.

Tháng 4 vừa qua, nền tảng Threads trở thành "nơi hội tụ" của loạt xu hướng hot hit, thu hút sự quan tâm từ giới trẻ.

Trào lưu Doodle AI

Trào lưu dùng AI để doodle ảnh đang thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ những ngày gần đây. Xu hướng này bắt nguồn từ sức hút với nét ngộ nghĩnh, đáng yêu và bắt mắt mà tranh vẽ tay doodle mang lại. Trên Threads, nhiều người trẻ "truyền tai" nhau công thức doodle ảnh bằng prompt Chat GPT, Gemini để tạo ảnh nhanh chóng, tiết kiệm thời gian vẽ vời nhưng vẫn giữ được tinh thần sáng tạo đặc trưng của doodle.

Ảnh: inoori

Ảnh: toilanhatle

Câu lệnh giúp "người người, nhà nhà" hay "hội không có hoa tay" vẫn có thể "đu" trend nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, cũng có nhiều quan điểm trái chiều xoay quanh trào lưu này. Một số ý kiến cho rằng việc sử dụng AI trong nghệ thuật sẽ làm mất đi cảm xúc chân thật, tính sáng tạo vốn có của tác phẩm.

Trắc nghiệm tính cách SBTI

Trào lưu trắc nghiệm SBTI (Silly Big Personality Test) là bài test tính cách "cợt nhả" viral khắp cõi Threads vào giữa tháng 4. Bắt nguồn từ một "pháp sư Trung Hoa" trên Bilibili, trào lưu này nhanh chóng được nhiều người trẻ Việt Nam hưởng ứng mạnh mẽ.

Từ khóa miêu tả kiểu tính cách "có 1-0-2" của SBTI

Bài test SBTI được xem là một bản parody dựa trên bài kiểm tra trắc nghiệm tính cách MBTI. Sở hữu bộ từ điển phán đoán tính cách hết sức lầy lội, "độc lạ", có "1-0-2" khiến nhiều người phải bật cười khi đọc kết quả miêu tả tính cách của bản thân. Với độ vui nhộn hơn 200% nhưng tính chính xác chỉ mang tính tượng trưng, bài test trở thành một hình thức giải trí nhẹ nhàng được Gen Z yêu thích.

Xu hướng ghép ảnh Scrapbook

Scrapbook vốn được hiểu là một cuốn album lưu giữ hình ảnh kết hợp với chữ viết tay, đồ vật kỷ niệm và các chi tiết mang tính cá nhân. Đây cũng là một phong cách nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh được nhiều teen ưa chuộng.

Phong cách này được nhiều người trẻ "số hóa" trên các ứng dụng chỉnh sửa, ghép ảnh. Thay vì kể lại câu chuyện bằng cách trang trí, ghép ảnh, sticker, giấy note, chữ viết tay vào sổ lưu niệm truyền thống. Giờ đây, Gen Z lựa chọn lưu giữ kỷ niệm ngay trên thiết bị di động mà vẫn mang đậm dấu ấn cá nhân. Trên nền tảng Threads, nhiều bài đăng chia sẻ "sổ lưu niệm" trực tuyến nhận về lượt tương tác lớn từ cộng đồng người trẻ.

Ảnh: Ig.nvy

Ảnh: ablovewai.7l

Xu hướng Scrapbook "số hóa" giúp người trẻ có thêm không gian để lưu giữ ký ức, thể hiện cá tính riêng và thoải mái chia sẻ câu chuyện của bản thân trên các nền tảng số.