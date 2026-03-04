Bí kíp mặc xịn như CORTIS mà không đau ví: Tham khảo ngay "giỏ hàng đồ si"

HHTO - Bồ đã bao giờ tự hỏi vì sao trang phục trong những lần xuất hiện trên thảm đỏ của các lễ trao giải, trong MV hay ảnh đời thường của các thành viên nhóm nhạc CORTIS (Color outside the lines) lại có sức hút kỳ lạ dù đôi khi chúng chẳng phải những món đồ hiệu đắt xắt ra miếng? Câu trả lời nằm trong một vũ trụ thời trang đầy mê hoặc mà Gen Z đang rần rần “xin vía” nhập cuộc suốt năm qua: Thrifting (Săn đồ si).

Biến đồ cũ thành phong cách của thế hệ Z

Nếu trước đây, việc mặc lại đồ cũ thường gắn với định kiến như tiết kiệm quá mức hay “kém sang” thì giờ đây nhờ sự “lăng xê” nhiệt tình của nhóm nhạc CORTIS, thrifting (săn đồ si) đã trở thành một tuyên ngôn độc đỉnh đầy kiêu hãnh của hội Gen Z.

Nhìn cách 5 chàng Cỏ Tí xuất hiện trên phố, không khó để nhận ra những món đồ vintage được các chàng trai mix & match cực “vuýp”. Một chiếc áo thun bạc màu phối cùng quần cargo hầm hố thêm vài phụ kiện dây xích, nhẫn và mũ beanie. CORTIS đã chứng minh rằng không nhất thiết phải dát đầy hàng hiệu mới tỏa sáng. Việc sở hữu một chiếc áo khoác denim rách tua rua lại trở thành cách flex bản thân vô cùng “dịu keo”.

Thực chất, văn hóa thrifting không phải chỉ vừa mới bùng nổ trong khoảng thời gian gần đây. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng của 5 chàng út nhà BigHit đã chạm đúng vào tần số và mong muốn được khẳng định sự khác biệt. Chính sự độc nhất vô nhị của đồ si đã tạo nên thương hiệu cá nhân không thể sao chép của 5 chàng Cỏ Tí mà chúng mình ưng quá chừng!

Sự trở lại của các trào lưu thời trang Y2K

Nếu bồ để ý, trong khi cả thế giới đang đu trend “quét đất” với quần ống rộng hay quần thụng baggy thùng thình thì anh chàng Juhoon lại đang âm thầm lội ngược dòng với một món đồ tưởng chừng đã bị Gen Z cho vào “lãnh cung”: Skinny jeans (quần jeans bó). Juhoon chính là minh chứng sống động cho sự hồi sinh của kỷ nguyên Hedi Slimane, ông hoàng của những chiếc quần “hút chân không”, đậm chất Rock’n Roll.

Hedi Slimane là một nhiếp ảnh gia và nhà thiết kế thời trang người Pháp nổi tiếng được biết đến với phong cách rock-chic, siêu gầy (skinny) và có ảnh hưởng lớn đến thời trang nam giới, đặc biệt qua các vai trò Giám đốc Sáng tạo tại Dior Homme, Yves Saint Laurent (sau đổi tên thành Saint Laurent) và Celine.

Nhưng vũ trụ thời trang của CORTIS đâu chỉ dừng lại ở sự nổi loạn của Juhoon, mà cả Martin, Seonghyeon, Keonho và James cũng đang khiến các “quạt” cứng đứng ngồi không yên với với chiếc quần trễ khoe trọn cá tính hay những phụ kiện rực rỡ sắc màu được phối lớp đầy ngẫu hứng chuẩn Y2K (phong cách thập niên 2000).

Vô tình lạc vào tiệm “tạp hóa ký ức”

CORTIS đang biến những trào lưu cũ trở thành xu hướng mới, từ chiếc quần skinny của thập niên 2010 đến màu sắc sặc sỡ của những năm 2000. Và địa điểm lý tưởng nhất để Gen Z chúng mình vừa “cheap moment” với các ộp-pa, vừa chốt được món hời cho tủ đồ năm mới là ở những tiệm đồ si.

Là một 2K chính hiệu, mình từng không ít lần vi vu đến những thrift shop (cửa hàng đồ si) nằm trong căn chung cư cũ Tôn Thất Thiệp ở TP.HCM. Có một cảm giác rất lạ mỗi khi mình bước chân vào một tiệm đồ second-hand vì không có ánh đèn chiếu sáng quá rực rỡ, không có ma-nơ-canh được phối đồ chỉn chu theo một concept cứng nhắc nào. Thế giới đồ si đón bạn bằng mùi hương đặc trưng của vải vóc cũ, bằng những chồng quần áo cao hơn cả mình.

Giống như cách CORTIS viết lời cho ca khúc FaSHioN: “Áo thun năm đồng, quần mười nghìn won, tầm nhìn của tôi thì hàng trăm triệu hàng tỷ như (tỷ phú) Bezos” (bản dịch tiếng Việt). Săn đồ si như một hành trình tìm kiếm những mảnh ghép thất lạc và việc mặc một bộ trang phục không quá đắt tiền không thể định giá con người bạn!

Ở thế giới đồ si, mỗi món đồ đều có một đời sống trước đó. Chiếc áo sơ mi flannel này từng thuộc về ai? Chiếc váy hoa nhí kia đã từng được diện trong buổi hẹn hò nào? Bồ có thể bắt gặp một chiếc baby tee in hình nhân vật hoạt hình từ những năm 2000, một chiếc quần jeans ống rộng thùng thình đúng chuẩn Hip-Hop thập niên 90 hay chiếc áo khoác da sờn vai mang đậm dấu ấn của những tay chơi nhạc Rock cổ điển.

“Đu” CORTIS, mình nhận ra thời trang thrifting dù mang cảm giác bụi bặm, có chút gì đó không hoàn hảo nhưng đôi lúc cũng khiến tim mình rung lên một nhịp khi tìm thấy một món đồ đã qua sử dụng nhưng dường như lại là chân ái vừa vặn như thể sinh ra là để đợi mình đến đón về.