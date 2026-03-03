Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Miss Cosmo 2025 Yolina Linquist khoe bộ ảnh "siêu mẫu" trên đường phố New York

JEANIE - Ảnh: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Bộ ảnh streetstyle tại New York của đương kim Miss Cosmo 2025 Yolina Linquist trong khuôn khổ chuyến Homecoming vừa qua nhận được nhiều lời khen của fan sắc đẹp.

Trong chuyến Homecoming vừa qua, đương kim Miss Cosmo 2025 Yolina Linquist Ngọc Na đã thực hiện một bộ ảnh streetstyle trên đường phố New York.

yolina1.jpg﻿
yolina2.jpg
yolina.jpg
yolina3.jpg

Bộ ảnh được thực hiện tại những cung đường biểu tượng và các không gian đậm chất thời trang của New York, tái hiện tinh thần “thành phố không ngủ” qua chuyển động, cấu trúc và nhịp sống không ngừng. Thông qua ngôn ngữ thời trang hiện đại, Yolina Linquist thể hiện hình ảnh một Miss Cosmo 2025 bản lĩnh, tự do và hòa nhịp cùng năng lượng sôi động của đô thị biểu tượng nước Mỹ.

yolina10.jpg
yolina9.jpg
﻿yolina7.jpg
yolina8.jpg

Trong khuôn khổ chuyến Homecoming tại Hoa Kỳ, Yolina Lindquist đã vinh dự đón nhận 4 bằng khen và tuyên dương chính thức từ chính quyền bang Illinois, bang Kentucky và thành phố Paducah.

yolina5.jpg﻿
yolina6.jpg
yolina4.jpg

Đặc biệt, cô được trao danh hiệu danh dự Kentucky Colonel, một trong những vinh dự cao quý nhất của bang Kentucky, được thành phố Paducah phong tặng tước vị Duchess of Paducah (Nữ Công tước của Paducah), đồng thời được Hạ viện bang Illinois và Thống đốc bang Illinois ban hành Nghị quyết và Tuyên bố ghi nhận chiến thắng Miss Cosmo 2025 cùng những đóng góp cho cộng đồng của cô trên trường quốc tế.

Hoa hậu Yolina "Ngọc Na" nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ nhờ tính cách hoà đồng, hoà nhập rất nhanh với văn hoá Việt Nam. Người đẹp sở hữu học thức cao, nhan sắc đẹp chuẩn tiêu chí Hoàn vũ.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: FBNV
#Yolina Linquist #Miss Cosmo 2025 #New York #streetstyle #hoa hậu

Xem thêm

Cùng chuyên mục