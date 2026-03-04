Dàn Hoa - Á hậu và Nam vương quốc tế trở thành đại sứ Lễ hội Áo dài TP.HCM 2026

HHTO - Mang trong mình tình yêu đặc biệt với tà áo dài và những chiêm nghiệm riêng về giá trị truyền thống, Hoa hậu Thanh Thủy, Tiểu Vy, Bảo Ngọc, Lương Thuỳ Linh, Phương Linh, Yolina… sẽ trở thành cầu nối truyền cảm hứng, đồng hành trong các hoạt động quảng bá Lễ hội Áo dài TP.HCM năm 2026.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), kỷ niệm 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 năm 2026 do Sở Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức với chủ đề “Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng”.

Tại buổi họp báo, Ban Tổ chức đã công bố lịch trình chính thức của lễ hội, đồng thời phát động các cuộc thi và chuỗi hoạt động đặc sắc trong khuôn khổ sự kiện. Các đại sứ và nhà thiết kế đồng hành năm nay cũng được giới thiệu, hứa hẹn tạo nên một mùa lễ hội quy mô và giàu bản sắc.

Lễ hội quy tụ hơn 30 nhà thiết kế đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam, giới thiệu gần 400 bộ áo dài, với sự tham gia trình diễn của 600 diễn viên, người mẫu và các đại sứ thuộc nhiều lĩnh vực. Tất cả cùng góp phần tạo nên bức tranh đa sắc màu, tôn vinh vẻ đẹp truyền thống lẫn tinh thần đổi mới của tà áo dài Việt Nam.

Ở lĩnh vực Hoa hậu - Nam vương, lễ hội chào đón sự đồng hành của dàn đại sứ là những gương mặt nổi bật:

Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy

Mr World Vietnam 2024 - Á vương Mr World 2024 Phạm Tuấn Ngọc

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy

Miss World Vietnam 2019 - Top 12 Miss World 2019 Lương Thùy Linh.

Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist và Á hậu Miss Cosmo 2025 Chelsea Fernandez.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Cosmo Vietnam) 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh