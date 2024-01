Bí mật khiến cá mập trắng trở thành sinh vật nổi tiếng nhất trong thế giới phim ảnh

HHT - Ngoài đời, cá mập trắng không phải sinh vật to lớn nhất, bí ẩn nhất hay nguy hiểm nhất. Nhưng cớ sao trên phim, những con cá mập trắng lại quanh năm suốt tháng reo rắc sợ hãi cho mọi người?

Thể loại phim cá mập luôn khiến người xem thích thú vì nhiều tình tiết gay cấn, hồi hộp xoay quanh nỗi ám ảnh về “hung thần biển cả”. Chẳng thế mà bao năm qua, Hollywood liên tục làm phim về những cuộc rượt đuổi giữa cá mập trắng khổng lồ với những con người bé nhỏ giữa biển cả bao la nhưng vẫn luôn ăn khách.

Jaws

Cho đến nay, Jaws vẫn được xem là “tượng đài” của dòng phim cá mập Hollywood. Ra mắt vào năm 1975, Jaws đã làm nên điều không tưởng với chỉ 9 triệu USD chi phí sản xuất, thu về gấp gần 53 lần và lập thành tích phim đề tài quái thú lãi bậc nhất mọi thời đại.

Sau khi một du khách bị cá mập tấn công khi tắm biển, cảnh sát trưởng Martin Brody đã đề nghị thị trường Vaughn đóng cửa bãi biển, song thị trưởng từ chối vì sợ thua lỗ. Sau khi bắt được một con cá mập, Vaughn ngỡ rằng mối nguy hại đã chấm dứt thì một nhà hải dương học tên Hooper đã khẳng định đây không phải con duy nhất và to nhất. Đến đúng ngày 4 tháng 7, thảm kịch đã thật sự xảy ra…

The Meg

The Meg được xem là phim có nhân vật cá mập to lớn và đáng sợ nhất trên màn ảnh rộng Hollywood. “Phản diện” trong phim là Megalodon - cá mập khổng lồ trong truyền thuyết xa xưa, và đây là hành trình của loài sinh vật này dần dần đến gần với mặt nước và loài người. Đây được xem là dự án xứng tầm “bom tấn” với kinh phí lên đến 178 triệu USD, quy tụ dàn sao như Jason Statham, Lý Băng Băng… trong vai nhóm chính diện ra sức ngăn chặn con Megalodon tấn công con người.

Deep Blue Sea

Phim kể về hành trình của một nhóm nhà khoa học tìm kiếm loài cá mập mako để tìm cách chữa bệnh Alzheimer. Công trình nghiên cứu nhanh chóng trở thành thảm kịch khi đàn cá mập tấn công ngược lại nhóm khoa học, biến thành cuộc hành trình sống còn dưới mặt nước. Không chỉ có những phân đoạn gay cấn, Deep Blue Sea còn mang đến nhiều bất ngờ gây sốc ở đoạn kết, khi con người đôi lúc còn đáng sợ hơn cả quái vật.

47 Meters Down

Năm 2017, 47 Meters Down đã trở thành bất ngờ lớn với khán giả yêu phim khi hiếm hoi kết hợp cá mập và yếu tố sinh tồn. Phim là hành trình “chữa lành” của cặp bạn thân Lisa - Kate sau khi Lisa chia tay bạn trai. Cả hai quyết định đi ngắm cá mập ngoài đại dương trong lồng ngắm.

Thế nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui, Lisa và Kate đã gặp sự cố bất ngờ khiến cho chiếc lồng rơi xuống vực sâu. Tại đây, cả hai vừa phải tìm cách thoát ra, vừa phải chiến đấu chống lại bầy cá mập trắng đói khát trước khi lượng oxy trong bình thở cạn kiệt. Với kinh phí 5 triệu USD, phim đạt doanh thu gấp hơn 12 lần và là tiền đề để ê-kíp làm tiếp phần 2.

The Shallows

The Shallows cũng là bộ phim thuộc đề tài sinh tồn, song nhân vật chính Nancy lại có chút may mắn hơn Lisa và Kate của 47 Meters Down do không bị chìm dưới đại dương. Trái lại, Nancy lại mắc kẹt trên một tảng đá nhỏ giữa lòng biển, bị vây quanh và chực chờ bởi con cá mập trắng săn mồi. Cả bộ phim là hành trình đấu trí lẫn đấu sức giữa Nancy và con cá mập, cho thấy ý chí sinh tồn kinh ngạc của con người ngay cửa sinh tử.

No Way Up

No Way Up (Vòng Vây Cá Mập) là tác phẩm về đề tài cá mập mới nhất đổ bộ rạp chiếu toàn cầu đầu năm 2024. Phim đến từ NSX của 47 Meters Down, kể về cuộc đi nghỉ dưỡng hóa “thảm họa” của Ava - con gái Thống đốc bang California cùng những người bạn của mình.

Chiếc máy bay chở Ava bất ngờ gặp sự cố, sau đó rơi xuống biển và chỉ còn vài người sống sót. Tại đây, bi kịch chưa dừng lại khi một đàn cá mập bao vây máy bay, sẵn sàng săn mồi. Đối mặt với kẻ địch nguy hiểm, cộng thêm nguồn oxy chỉ còn trong vài giờ, liệu Ava và mọi người sẽ làm gì để sống sót?