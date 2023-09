Biết tuốt về nữ hải tặc xinh đẹp của "One Piece": Hoàn hảo cho vai Nami, rất mê anime

HHT - Bộ phim live-action “One Piece” đã lên sóng Netflix với nhiều lời khen ngợi. Nổi bật trong dàn diễn viên chính của phim có Emily Rudd, người đảm nhận vai Nami - “bóng hồng” duy nhất của băng hải tặc Mũ Rơm.

Sau bao nhiêu chờ đợi, One Piece phiên bản live-action (phim do người thật đóng) đã lên sóng Netflix. Khác với những “anh em” chung hệ live-action như Dragon Ball, Death Note… One Piece đã vượt qua được “lời nguyền” phim flop. Trước mắt, One Piece ghi điểm với cốt truyện rút gọn nhưng vẫn giữ được tinh thần của nguyên tác, bối cảnh hoành tráng, kỹ xảo mượt mà.

Sau khi One Piece đổ bộ Netflix, cũng có rất nhiều lời khen dành cho dàn diễn viên, trong số đó nổi bật có Emily Rudd. Cô được chú ý nhiều bởi đảm nhận vai Nami, “bóng hồng” duy nhất của băng hải tặc Mũ Rơm. Theo câu chuyện của One Piece, Nami là một kẻ hay đi trộm của cải, tiền bạc của những tên hải tặc xấu xa. Nami xinh đẹp, thông minh, có tài năng vẽ bản đồ, giỏi lên kế hoạch và khi cần đánh đấm thì cũng không hề “bánh bèo”.

Vì một số lý do trong quá khứ, Nami căm ghét hải tặc. Nhưng sau khi gặp gỡ Luffy, Nami đã quyết định trở thành một thành viên của băng hải tặc Mũ Rơm. Nami là hoa tiêu, là người dẫn đường, cùng đồng đội đưa con thuyền Going Merry tiến tới Đại Hải Trình và lên đường tìm kiếm kho báu vĩ đại mang tên One Piece.

Được biết, nữ diễn viên Emily Rudd sinh năm 1993, ra mắt showbiz từ năm 2013 trong một MV ca nhạc. Diễn xuất luôn là niềm đam mê của Emily, cô đã bắt đầu nó bằng diễn kịch trên sân khấu của trường trung học. Emily Rudd đã tham gia một số phim như Dynasty, The Romanoffs, Eletric Dreams… Trong đó nổi bật nhất là vai Cindy Berman trong Fear Street. Và mới đây nhất là vai Nami trong One Piece.

Để hoàn thành tốt vai Nami, Emily Rudd đã bỏ công chuẩn bị rất nhiều. Cô cắt tóc và nhuộm màu cam để có ngoại hình phù hợp với Nami. Đồng thời, cô nghiên cứu và bắt chước một số động tác nổi tiếng của Nami, lặp đi lặp lại quá trình này trong thời gian dài, để khi ghi hình cô sẽ có được cử động tự nhiên gần gũi với Nami nhất có thể.

Emily Rudd chia sẻ rằng cô cảm thấy mình sinh ra là để đóng Nami. Bởi trong gia đình, cô cũng là “hoa tiêu” khi là người định hướng cho các thành viên khác, như cách Nami là người định hướng trong băng hải tặc Mũ Rơm.

Ngoài đời, Emily Rudd cũng là một người rất thích anime. Cô tiết lộ mình đã lớn lên với Pokémon, Dragon Ball Z và một số tựa game khác của Nhật Bản. Hiện tại, cô đang đọc lại One Piece và xem Thanh Gươm Diệt Quỷ (Kimetsu no Yaiba/Demon Slayer), cũng như săn lùng những tựa anime mới. Nhưng bộ anime có ảnh hưởng nhiều nhất đến cuộc đời cô là Sailor Moon (Thủy Thủ Mặt Trăng).

Bản thân Emily Rudd cũng là một người xem One Piece đã nhiều năm, có lẽ đó là một trong những lý do giúp cô tiến gần hơn với nhân vật của mình. Cô biết Nami cần gì, và cô biết mình cần làm những gì để Nami có thể xuất hiện trên màn hình ổn nhất có thể và được khán giả công nhận.

Nhà sản xuất One Piece cũng dành lời khen cho Emily Rudd và màn thể hiện của cô. Với mái tóc cam nổi bật, đôi mắt xanh trong veo, Emily Rudd rất xinh đẹp với vai Nami. Nhưng Nami không chỉ có xinh đẹp, mà cô còn có những bí mật, những tổn thương đã được che giấu đi dưới lớp vỏ cứng rắn, tỉnh táo.

Sâu bên trong Nami là một tâm hồn đẹp và một câu chuyện khiến người khác phải xúc động. Và bằng những cảm xúc tinh tế, chân thật, Emily Rudd đã thực sự khiến Nami sống động trên màn ảnh.

Phiên bản live-action của One Piece gồm 8 tập, đã có đầy đủ trên Netflix. Các fan rất hy vọng phim sẽ được “bật đèn xanh” cho mùa 2, để được cùng băng hải tặc Mũ Rơm rong ruổi thêm nhiều chuyến phiêu lưu nữa.