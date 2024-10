Snow White live-action viết lại nguồn gốc cái tên Bạch Tuyết, khán giả cạn lời

HHT - Nữ diễn viên Rachel Zegler lên tiếng giải thích “nguồn gốc mới” cái tên Bạch Tuyết trong bộ phim “Snow White” phiên bản live-action của Disney. Có điều càng giải thích càng khiến hứng thú của khán giả dành cho bộ phim sụt giảm.

Sau Nàng tiên cá Ariel của The Little Mermaid, nàng công chúa tiếp theo được Disney chuyển thể sang phiên bản live-action là Bạch Tuyết trong Snow White. Tuy nhiên, có thể nói cho đến hiện tại Snow White đang là dự án gây nhiều tranh cãi nhất trong số các nàng công chúa được chuyển thể live-action của Nhà Chuột.

Một trong những tranh cãi tồn tại ngay từ khi bộ phim chỉ vừa mới khởi động là việc tuyển chọn diễn viên. Theo đó, Rachel Zegler (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes) đảm nhận vai công chúa Bạch Tuyết. Các bình luận đa số đều cho rằng Rachel không hợp với Bạch Tuyết, một trong những lý do thấy được trước tiên là cô có làn da nâu bánh mật khác với miêu tả về Bạch Tuyết trong truyện cổ tích “da trắng như tuyết”. Thêm nữa, nhiều bình luận cũng cho rằng Rachel không đủ đẹp để khiến Nữ hoàng độc ác do Gal Gadot (Wonder Woman) đảm nhận phải ghen tị.

Về nguồn gốc cái tên “Bạch Tuyết” trong Snow White phiên bản live-action, nữ diễn viên Rachel Zegler giải thích khi còn nhỏ nàng công chúa đã sống sót qua một trận bão tuyết. Do đó, “nhà vua và hoàng hậu quyết định đặt tên cho cô là Bạch Tuyết để nhắc nhở cô về sự kiên cường của mình”.

Việc “viết lại” nguồn gốc cái tên “Bạch Tuyết” được cho là phù hợp với hình ảnh mới của nàng công chúa này trong phiên bản live-action Snow White của Nhà Chuột. Không chỉ về nước da mà còn ở tính cách và một số thay đổi về nội dung mà Rachel Zegler đã úp mở trước đó. Năm ngoái, trong một số cuộc phỏng vấn, cô đã miêu tả phiên bản Bạch Tuyết mới sẽ không đi tìm tình yêu, thay vào đó nàng công chúa sẽ trở thành “nhà lãnh đạo”.

Trước những chỉ trích về màu da của mình, Rachel Zegler cho biết việc đó khiến cô buồn. Rachel cũng tiết lộ rằng cô được truyền cảm hứng từ Brandy Norwood, người đã trở thành nữ diễn viên da màu đầu tiên đóng vai Lọ Lem trong phiên bản Cinderella live-action làm lại năm 1997.

Lịch phát hành mới của Snow White phiên bản live-action sau khi hoãn chiếu là vào ngày 21/3/2025.

Một số bình luận của netizen:

“Thật ngạc nhiên khi họ có thể bịa ra bao nhiêu điều nhảm nhí chỉ để bán một sản phẩm vớ vẩn, không tôn trọng bản phim gốc và các fan của nó.”

“Rachel Zegler, xin hãy im lặng đi.”

“Đây là câu chuyện về một nữ hoàng tuyết? Tôi tưởng chúng ta đã có Elsa rồi.”

“Sao họ không làm việc đơn giản hơn là tuyển diễn viên hợp với vai diễn chứ không phải là viết lại câu chuyện để phù hợp với diễn viên?”

“Tôi thấy không có vấn đề gì. Tại tôi sẽ không xem.”

“Nếu vậy tên công chúa phải là Snowstorm chứ, phải không?”

“Tôi nóng lòng muốn xem bộ phim này sẽ thất bại như thế nào.”

“Tự dưng phải làm thêm một cơn bão tuyết thay vì một khung cửa sổ tuyết rơi, kinh phí 400 triệu đôla từ đây mà ra.”

“Nếu họ ghét câu chuyện về Bạch Tuyết đến mức nghĩ rằng tất cả cần phải thay đổi, thì sao còn làm phim? Tự quay bộ phim mới đi.”

“Thật ra cốt truyện này không mới. Nó đã xuất hiện trong các bản chuyển thể gần đây, như loạt phim Once Upon A Time năm 2013.”

“Vậy đây không phải là phiên bản live-action chuyển thể từ Snow White của Disney, mà là một bộ phim cổ tích nào đó có tên nhân vật trùng hợp là Bạch Tuyết.”