Bình An nói gì về phim nối sóng “Thương Ngày Nắng Về” mà Quỳnh Kool phải thanh minh?

HHT - Phim nối sóng “Thương Ngày Nắng Về” còn chưa ra mắt khán giả nhưng hai diễn viên chính Bình An, Quỳnh Kool đã gây hoang mang vì một chi tiết mâu thuẫn.

Gara Hạnh Phúc là phim nối sóng Thương Ngày Nắng Về, trong đó nữ chính Sơn Ca (Quỳnh Kool) có mối tình đầu lãng mạn với Quân (Bình An). Hai người đã cùng vượt qua nhiều sóng gió nhưng cuối cùng Quân lại phản bội Sơn Ca để cặp kè với một phụ nữ giàu có.

Vì đóng vai một cặp tình nhân ngọt ngào nên Bình An và Quỳnh Kool có nhiều cảnh tình cảm trong phim. Tại buổi họp báo ra mắt, Bình An có than thở rằng anh chuẩn bị cho cảnh hôn rất kỹ khi đánh răng sạch sẽ, nhai kẹo cao su để đuổi sạch mọi thứ mùi khó chịu. Ngược lại, Quỳnh Kool lại ăn mắm tôm và không chịu ăn kẹo cao su để khử mùi.

Tiết lộ của Bình An khiến nhiều khán giả cho rằng Quỳnh Kool thiếu chuyên nghiệp, không tế nhị khiến cho bạn diễn khó chịu. Kết quả là sau đó, nữ diễn viên đã thanh minh trên trang cá nhân rằng cô không hề ăn mắm tôm trước khi quay cảnh hôn, chỉ là Bình An đang trêu chọc bạn diễn mà thôi.

Bình An và Quỳnh Kool là bạn bè cùng lớp diễn xuất tại Đại học Sân khấu Điện ảnh, từng đóng chung phim Đi Qua Mùa Hạ rồi quay MV cùng nhau nên rất thân thiết. Chính vì thế mà cả hai không ngại trêu đùa nhau mà chẳng ngờ sẽ mang lại rắc rối và khiến khán giả hiểu lầm.

Nếu như Bình An bỗng dưng bịa ra chuyện Quỳnh Kool ăn mắm tôm thì nữ diễn viên cũng mất điểm khi khen môi Bình An rất ngọt cho dù bạn diễn đã đính hôn với Á hậu Phương Nga. Những câu nói chưa khéo léo của Bình An, Phương Nga có thể giúp Gara Hạnh Phúc được chú ý hơn nhưng cũng làm cả hai bị khán giả chê trách.