Blake Lively kiện bạn diễn quấy rối và bôi nhọ, Taylor Swift và Hailey Bieber bị liên lụy

HHT - Nữ diễn viên Blake Lively đã chính thức đệ đơn kiện bạn diễn Justin Baldoni trong bộ phim "It Ends With Us" về hành vi quấy rối và thực hiện chiến dịch bôi nhọ danh tiếng của cô.

Theo đơn kiện, Blake Lively đã trải qua những cơn lo âu tột độ do những hành vi quấy rối của nam chính Justin Baldoni trong quá trình thực hiện bộ phim It Ends With Us. Cụ thể, cô cho biết Justin đã tự ý thêm nhiều cảnh nóng ngoài kịch bản với tư cách là đạo diễn mà không có sự đồng ý của Blake. Nam diễn viên còn tự tiện thảo luận những vấn đề về nhạy cảm với Blake mặc cho cô đã cố gắng tránh né.

Blake Lively nêu rõ rằng đã có một cuộc họp được tổ chức để xử lý những hành vi của Baldoni và môi trường làm việc thiếu chuyên nghiệp trước nguy cơ xảy ra một cuộc đình công. Cuộc họp đã đề ra một biên bản bao gồm 30 biện pháp nhằm ngăn chặn các hành vi trên phim trường của Justin Baldoni. Đơn vị phân phối bộ phim, Sony Pictures và Wayfarer Studios - đơn vị sản xuất do Justin đồng sáng lập và đồng chủ tịch đã đồng ý với biên bản này.

Bên cạnh đó, Blake và đội ngũ đã đính kèm một loạt tin nhắn văn bản riêng tư được cho là của Justin Baldoni đang lên kế hoạch để hạ bệ nữ diễn viên do lo sợ nữ chính Gossip Girl sẽ công khai những trải nghiệm tiêu cực của cô trên phim trường. Trong đó, Baldoni đã liên lạc với giám đốc quan hệ công chúng Jennifer Abel và chuyên gia quản lý khủng hoảng truyền thông Melissa Nathan để thực hiện kế hoạch này.

Theo tin nhắn, kế hoạch sẽ tạo ra, lan truyền và khuếch đại các nội dung nhằm làm mất uy tín của nữ diễn viên. Trong một đoạn tin nhắn, Justin Baldoni đã sử dụng một bài đăng tiêu cực trên mạng xã hội về Hailey Bieber để nêu ví dụ về cách nam diễn viên hy vọng nhóm quan hệ công chúng của mình thực hiện. Đây là một bài đăng trên X với tiêu đề “Tiểu sử bắt nạt phụ nữ của Hailey Bieber” khi mối quan hệ của Hailey Bieber và Selena Gomez trở thành tâm điểm chú ý vào năm 2022.

Ở một phần khác trong đơn khiếu nại, các luật sư của Blake Lively báo cáo rằng công ty quan hệ công chúng TAG PR của Justin còn thực hiện kế hoạch đưa ra các câu chuyện sai sự thật về việc lợi dụng phong trào nữ quyền da trắng của những người bạn Blake Lively như Taylor Swift để đạt được mục đích của mình. Trùng hợp thay, cổ đông lớn nhất của TAG PR chính là Scooter Braun, quản lý cũ và là “kẻ thù không đội trời chung” với Taylor Swift. Scooter Braun đã đăng tải một story về bữa tiệc sinh nhật của Blake Lively do Taylor Swift tổ chức vào thời điểm Blake Lively đang bị chỉ trích.

Về phía nam diễn viên, Bryan Freedman - luật sư của Baldoni đã đáp trả rằng những cáo buộc của Blake Lively là vô lý, nhằm mục đích hãm hại Baldoni và cứu lấy danh tiếng đang đi xuống của nữ diễn viên. Freedman còn tuyên bố Blake đã gây khó khăn trong quá trình quay phim và quảng bá khiến bộ phim không đạt được thành công như mong đợi. Bên cạnh đó, công ty quản lý tài năng của Justin Baldoni, WME đã nhanh chóng chấm dứt hợp đồng với anh ngay trong ngày Blake Lively khởi kiện. Blake Lively cũng là diễn viên trực thuộc của công ty quản lý tài năng này.

It Ends With Us là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Colleen Hoover. Ngay sau khi ra mắt, tờ The Daily Mail đã đưa tin cáo buộc Justin Baldoni có hành vi gia trưởng và lạm dụng trên trường quay. Tuy nhiên, Blake Lively lại trở thành tâm điểm bị chỉ trích vì phong cách quảng bá phim "ngọt ngào" không phù hợp với nội dung nặng nề của tác phẩm. Đồng thời, những phát ngôn gây tranh cãi trong quá khứ của nữ diễn viên cũng bị đào lại khiến sự chú ý dành cho các cáo buộc liên quan đến Baldoni bị lu mờ.