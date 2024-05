Phim sắp chiếu của Blake Lively bị chê vì chọn diễn viên quá tuổi so với nhân vật

HHT - Nhiều khán giả từng phàn nàn khi phim Trung Quốc, Hàn Quốc mời diễn viên có độ tuổi quá lớn so với nhân vật họ đóng. Mới đây, một phim tình cảm sắp công chiếu của Hollywood cũng gây tranh cãi vì điều này.

Lâu nay, phim truyền hình Trung Quốc, Hàn Quốc vẫn thường mời các diễn viên ở độ tuổi 30 đóng vai học sinh, sinh viên. Có người được khen là ngoại hình trẻ trung, diễn xuất tự nhiên nên nhập vai rất ngọt. Cũng có người gây tranh cãi vì diện mạo có phần già dặn so với nhân vật, khiến khán giả khó mà đồng cảm.

Và mới đây, tranh cãi này đã lan đến Hollywood với phim tình cảm lãng mạn It Ends With Us. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên từng gây sốt khi phát hành, được rất nhiều người mong đợi xem câu chuyện tình yêu lãng mạn này trên màn ảnh rộng.

Phim xoay quanh cô gái Lily Bloom sau khi tốt nghiệp đại học đã lựa chọn theo đuổi giấc mơ khởi nghiệp tại Boston. Tại đây, cô nàng tình cờ gặp gỡ và phải lòng Ryle Kincaid, một bác sĩ phẫu thuật nội trú tài ba. Cả hai yêu nhau sâu đậm và kết hôn, nhưng chẳng ngờ rắc rối khi đó mới bắt đầu. Đúng lúc này, mối tình đầu Atlas Corrigan đột nhiên quay trở lại, khiến cuộc sống của Lily hoàn toàn đảo lộn.

Việc nhà sản xuất lựa chọn Blake Lively và Justin Baldoni trong vai chính từng gây ra tranh cãi do chênh lệch về tuổi tác giữa cả hai và vai diễn mà họ hóa thân. Trong truyện, nhân vật Lily mới chỉ 23 và Ryle 30 tuổi nhưng trên thực tế, hai diễn viên lớn hơn nhân vật tới 10 tuổi. Thậm chí, Blake Lively nhiều hơn Lily tận 13 tuổi và ngoài đời cô cũng đã sinh tới 4 đứa con với "Deadpool" Ryan Reynolds nên rất khó để giữ được diện mạo của một nữ sinh đại học.

Nên ngay từ khi xem ảnh hậu trường phim, khán giả đã cho rằng Blake Lively tuy rất xinh đẹp nhưng có phần trưởng thành, già dặn hơn những gì mọi người hình dung về nhân vật Lily. Tuy nhiên, chính nhà văn Colleen Hoover, tác giả tiểu thuyết gốc lại khen ngợi “Blake Lively thực sự đã tái hiện nhân vật Lily Bloom vượt xa mọi mong đợi của tôi”. Nên mọi người đang chờ đợi ngày It Ends With Us công chiếu vào tháng 8 này để xem nhà văn Colleen Hoover nhận xét có chính xác không.