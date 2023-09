Bóc giá outfit cuối tour của BLACKPINK: Jisoo đeo khuyên tiền tỷ, Jennie mặc Haute Couture

HHT - Trang phục trình diễn solo của BLACKPINK trong 2 đêm concert cuối cùng của world tour "Born Pink" đều là những bộ cánh đắt giá. Jisoo, Jennie đều mặc Haute Couture. Lisa diện corset được thiết kế riêng. Rosé "cắt đầm" hơn trăm triệu.

Là 2 đêm concert cuối cùng khép lại chuyến lưu diễn toàn cầu nên đêm diễn tại Seoul vào 16 - 17/9 vừa qua được BLACKPINK lẫn YG đầu tư ở mức cao nhất. Danh sách biểu diễn là các bản phối được fan thích nhất, trang phục cũng là những bộ cánh mới toanh. Sân khấu solo của từng thành viên khiến khán giả choáng ngợp với những bộ cánh mang đậm màu sắc riêng của mỗi cô gái.

Jisoo hóa thân thành nàng tiên hoa trong sân khấu All Eyes On Me và FLOWER. Trong đêm diễn đầu tiên, cô diện chiếc đầm là look 40 nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 2023 của thương hiệu AADNEVIK có giá 25.000 bảng Anh (hơn 754 triệu đồng). Stylist đã đính thêm một chiếc nơ ruy-băng nhỏ và bèo nhún ở ngực váy để tạo điểm nhấn khi biểu diễn cho Jisoo.

Ở đêm thứ hai, chị cả của BLACKPINK diện thiết kế haute couture (may đo cao cấp) nằm trong dòng Dior High Jewelry mới ra mắt. Chiếc áo này cũng được sửa lại một số chi tiết như bỏ phần tay, thêm viền bèo nhún ở ngực. Cả hai đêm cô đều đeo khuyên tai Panthère của Cartier có giá 61.500 USD (gần 1,5 tỷ đồng).

Jennie lại có màn biến hóa "chấn động" cõi mạng ở 2 đêm diễn cuối tour này. Ngày đầu tiên, cô xuất hiện trong trang phục phong cách balletcore mang đậm dấu ấn riêng trong suốt tour diễn. Jennie mặc chiếc áo đỏ có mũ trùm đầu có giá hơn 32 triệu đồng, được stylist hô biến từ dài tay thành hai dây crop-top của thương hiệu Giuseppe Di Morabito.

Trâm cài đính áo của Chanel có giá 1.299 USD (gần 32 triệu đồng). Đôi giày đỏ cùng tông của Nodaleto Jennie mang có giá 850 USD (hơn 20 triệu đồng).

Ngày thứ hai, Jennie mặc chiếc đầm haute couture phối cùng khăn trùm đầu của thương hiệu Zuhair Murad. Chiếc váy nằm trong bộ sưu tập Fall 2023 của hãng. Không phải diện mạo khiến fan trầm trồ như nàng Tinker Bell, với outfit này, Jennie gây choáng bởi nét ma mị, bí ẩn, cuốn hút trong concept cô dâu ma.

Fan xuýt xoa Rosé xinh như thiên thần trong bộ cánh trắng trong phần trình diễn solo ở đêm đầu tiên. Chiếc đầm này của thương hiệu Blumarine có giá 7.010 USD (hơn 170 triệu đồng), đã được cắt ngắn lại để thuận tiện và đảm bảo an toàn khi trình diễn cho Rosé.

Ở ngày 2, Rosé xuất hiện với diện mạo quyến rũ, phóng khoáng trong chiếc đầm lưới của thương hiệu Giuseppe Di Morabito, phối cùng đôi boots quen thuộc nhà Dr.Martens có giá 420 USD (hơn 10 triệu đồng).

Lisa diện chiếc áo sequin cùng corset hình cánh bướm được thiết kế riêng bởi Yueqi Qi, phối cùng chân váy của Forever Revengeance có giá 50 USD (hơn 1,2 triệu đồng).

Đêm diễn thứ hai, Lisa xuất hiện với "cây trắng", nổi bật với mẫu corset cánh bướm mới ra mắt của nhà mốt Mermaid Lucia.

Sau 11 tháng ròng rã, BLACKPINK đã chính thức khép lại chuyến lưu diễn toàn cầu Born Pink với 66 đêm diễn sạch vé, trở thành nhóm nữ có tour diễn lớn nhất lịch sử K-Pop.