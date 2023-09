Cận cảnh tờ đôla Lisa "thả bay" ở chặng cuối world tour BLACKPINK: Tỉ mỉ từng chi tiết

HHT - Đáp lại những màn "vung tiền" của fan trong sân khấu solo "MONEY" của mình trước đó, Lisa đã tạo nên cơn "mưa đô la" trong đêm diễn encore tại Seoul (Hàn Quốc) khép lại chuyến lưu diễn "Born Pink". Mỗi chi tiết trên tờ đô la này đều mang ý nghĩa riêng khiến fan xúc động.

Tối 16 - 17/9, BLACKPINK chính thức trở thành nhóm nữ đầu tiên tiến vào sân vận động Gocheok Sky Dome, tại Seoul (Hàn Quốc), khép lại wolrd tour Born Pink. Trang phục mới, những bản phối từ Coachella 2023 được các cô gái tái hiện trong encore concert cuối cùng này. Nhiều sao Hàn, mẹ của Lisa và gia đình của Rosé cũng có mặt để thưởng thức buổi diễn vào tối 16/9.

Lisa đã có một lời hồi đáp đặc biệt dành cho BLINK trong sân khấu cá nhân. Tại concert ở các quốc gia, thường fan của cô sẽ thiết kế và chuẩn bị một số tiền giả có in hình Lisa. Chờ đến khi "cỗ máy nhảy" của BLACKPINK hát tới "drop some money" khi trình diễn MONEY, người hâm mộ sẽ tung số "tiền pha-ke" này lên để hưởng ứng. Nhưng tại concert cuối cùng trong chuyến lưu diễn toàn cầu lần này, Lisa cùng đội sản xuất đã tạo nên "cơn mưa đôla" khiến BLINK vỡ òa trong bất ngờ và phấn khích.

Tờ đô la này được thiết kế tỉ mỉ từng chi tiết. Một mặt của nó in hình Lisa trong tạo hình diện đồ truyền thống của Thái Lan khi ra mắt solo cùng album LALISA. Ngoài ra còn có logo của BLACKPINK, công ty chủ quản YG, dòng giới thiệu dành riêng cho "Born Pink world tour Seoul, finale", cùng chữ ký của cô. Số seri trên tờ đô la này là ngày sinh của Lisa (27/3/1997).

Điều khiến fan xúc động và hạnh phúc nhất chính là mặt còn lại của tờ đô la in hình bốn cô gái của BLACKPINK đang ôm chặt nhau tại concert. Bức ảnh này chính là hình được in trên poster giới thiệu trong suốt thời gian nhóm "chạy tour". "BLACKPINK in your area" - câu slogan của nhóm cũng xuất hiện trên tờ đô la này.

Sân khấu cuối cùng trong chuyến lưu diễn Born Pink mang ý nghĩa đặc biệt với BLACKPINK khi nơi tổ chức là sân vận động Gocheok Sky Dome. Nó không chỉ sân vận động mái vòm lớn nhất Hàn Quốc, mà còn là nơi BLACKPINK từng nhận giải Tân Binh Xuất Sắc Nhất. Các cô gái từng biểu diễn trước hàng chục nghìn khán giả của các lễ trao giải cuối năm tổ chức tại đây và hiện tại, BLACKPINK tới sân vận động này với concert của riêng mình cùng BLINK tạo biển hồng diễm lệ.