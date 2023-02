Boylove đình đám "KinnPorsche" tiếp tục hủy show tại Việt Nam chỉ vì tin đồn thất thiệt

HHT - Lỡ hẹn một lần với chuyến lưu diễn thế giới của dàn diễn viên bộ phim "KinnPorsche", fan Việt lại "gặp hạn" khi vụt mất cơ hội thứ hai được tham dự đêm diễn chỉ vì một tin đồn vô căn cứ trên mạng xã hội.

Ngay từ những thông tin đầu tiên về chuyến lưu diễn thế giới, KinnPorsche: The Series đã khiến người hâm mộ Việt Nam xốn xang, mong đợi một cơ hội được gặp gỡ, giao lưu với dàn diễn viên chính trong phim.

Tháng 8 năm 2022, Be On Cloud - công ty chủ quản của bộ phim đã khiến người hâm mộ Việt phấn khích khi thông báo chuyến lưu diễn sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào ngày 28/10 tại sân vận động Phú Thọ, TP.HCM. Tuy nhiên, "niềm vui ngắn chẳng tày ngang", đêm diễn được thông báo hoãn ngay sau đó bởi ban tổ chức "cần thêm thời gian chuẩn bị để khán giả có thể tận hưởng buổi diễn một cách hoàn hảo nhất".

Cho đến đầu năm 2023, người hâm mộ Việt của KinnPorsche: The Series lại hồ hởi khi đêm diễn tại Việt Nam trong khuôn khổ world tour của bộ phim được thông báo tái khởi động trở lại vào ngày 11/2 với địa điểm là Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn - SECC.

Tuy nhiên, đêm diễn lại một lần nữa dính phải lùm xùm "từ trên trời rơi xuống". Cụ thể, mạng xã hội đã lan truyền những thông tin về một bộ phận fan quá khích đang lập kế hoạch gây nguy hiểm cho những khán giả và dàn diễn viên tham dự buổi diễn của KinnPorsche: The Series. Tuy nhiên ngay sau đó, cộng đồng người hâm mộ bộ phim tại Việt Nam đã yêu cầu người tung tin đồn công khai xin lỗi khi xác nhận thông tin nêu trên là giả mạo.

Thế nhưng, công ty Be On Cloud lại đăng tải một công văn chính thức về việc hủy toàn bộ đêm diễn của KinnPorsche: The Series tại Việt Nam với lý do "sự an toàn của mọi người là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi", đồng thời cũng thông báo hoàn tiền cho những khán giả đã đặt vé trước đó.

Động thái bị "cho leo cây" lần thứ hai của ban tổ chức khiến khán giả Việt ngao ngán. Nhiều ý kiến cho rằng công ty đã có động thái quá hấp tấp, thiếu chuyên nghiệp khi "xù kèo" fan Việt mà không chịu tìm hiểu rõ ngọn ngành về những bài đăng "câu view" trên mạng xã hội. Tuy nhiên, không ít người lại cho rằng vì đêm diễn quá "ế" vé nên BTC đành phải "mượn cớ" như vậy để hủy show.

Dưới bài đăng của công ty, nhiều bình luận đã bày tỏ sự lo ngại về vấn đề an ninh khi tổ chức sự kiện tại Việt Nam khiến khán giả Việt càng thêm tức giận. Hiện tại, công ty Be On Cloud vẫn chưa có phát ngôn mới nào sau tuyên bố hủy đêm diễn tại Việt Nam của chuyến lưu diễn KinnPorsche: The Series.