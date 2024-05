Lovely Runner tập 8: Sol - Jae chính thức hẹn hò, bi kịch vẫn lặp lại với Sun Jae

HHT - Vai diễn của Nicholas Galitzine trong “The Idea Of You” là thành viên của một nhóm nhạc nam. Nhiều ý kiến nhận xét nhân vật này có nhiều điểm tương đồng với Harry Styles. Cá nhân Nicholas tiết lộ anh có nguồn cảm hứng của riêng mình khi chuẩn bị cho vai diễn này, đó là BTS.

HHT - Đến khi xem những phút giây cuối cùng của "Queen Of Tears", khán giả mới nhận ra rằng biên kịch đã cài cắm kết phim từ tập 14 nhưng khi ấy, chẳng mấy ai nghi ngờ gì.

HHT - Sau một tuần ra mắt, album "The Tortured Poets Department" của Taylor Swift xác lập loạt kỷ lục khủng về doanh số bán ra. Nữ ca sĩ cũng được dự đoán "bỏ túi" 14 ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

HHT - Một bức ảnh chụp không khí buổi tiệc mừng công phim "Queen Of Tears" đang khiến cư dân mạng bàn tán. Bởi chiếc ghế mà Kim Soo Hyun ngồi lại có treo một chiếc túi xách nữ. Chiếc túi này của ai?

HHT - "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) đã đi tới hồi kết. Sau tất cả, Hong Hae In dù không thể lấy lại toàn bộ ký ức nhưng cảm xúc của cô vẫn không đổi. Baek Hyun Woo vượt qua "cửa tử", thực hiện đúng lời hứa với Hae In. Các tuyến phụ cũng có cái kết đẹp.