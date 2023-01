Boys Planet 999: 2 thực tập sinh người Việt khoe giọng, đẹp như hoa trong ảnh profile mới

HHT - Trong video giới thiệu, 2 thực tập sinh (TTS) người Việt tại "Boys Planet 999" - Nguyễn Thành Công (CONG) và Đặng Hồng Hải cùng gây ấn tượng với visual sáng. Hồng Hải thể hiện giọng hát đầy nội lực trong ca khúc của EXO. Thành Công tranh thủ giới thiệu bánh mì tới khán giả.

Ngày 3/1, Mnet đã đăng tải video giới thiệu của 95 TTS tham gia chương trình sống còn Boys Planet 999. Mỗi TTS có 1 phút để tự do quảng bá bản thân. 2 chàng TTS người Việt - Đặng Hồng Hải và Nguyễn Thành Công cũng chuẩn bị cho mình những "chiêu bài" riêng để thu hút khán giả.

Video giới thiệu của Đặng Hồng Hải

Hồng Hải khiến cư dân mạng Việt bất ngờ với khả năng nói tiếng Hàn trôi chảy, dễ nghe. Hát live một đoạn trong ca khúc My Answer của EXO, Hồng Hải gây ấn tượng với giọng hát cao, sáng và đầy nội lực. Cư dân mạng bình luận khen ngợi sự tự tin và nguồn năng lượng tươi sáng, tích cực mà nam TTS truyền tải chỉ trong 1 phút ngắn ngủi.

Video giới thiệu của Nguyễn Thành Công

Thành Công "đốn tim" khán giả bằng khả năng "bắn aegyo" đáng yêu, đúng như biệt danh của anh chàng - CongSimkung/ Công "Thòng Tim". Nam TTS cũng khoe hát ngọt ngào qua 2 bản hit Into The New World (SNSD) và Give Love (AKMU). Có lẽ vì chỉ mới sang Hàn Quốc và chưa có nhiều thời gian để thích nghi, học ngôn ngữ nên khả năng nói tiếng Hàn của Thành Công còn hạn chế. Khép lại video giới thiệu, nam TTS dùng tiếng Việt để kêu gọi sự ủng hộ từ khán giả.

Một số tin đồn lan truyền các TTS của chương trình sẽ có lần đầu xuất hiện trước công chúng trong tháng 1/2023. Thành Công và Hồng Hải có thể sẽ cùng 3 TTS khác biểu diễn ca khúc ANTIFRAGILE của LE SSERAFIM. Tuy nhiên, mọi thông tin đều chưa được xác nhận.

Cũng trong ngày hôm nay, Mnet đã tung ra bộ ảnh mới của các TTS. Cả Hồng Hải và Thành Công đều khiến cư dân mạng Việt bất ngờ với visual "đẹp như hoa". Netizen cho rằng tạo hình trong fancam "dìm hàng" 2 chàng trai bao nhiêu, thì tạo hình trong bộ ảnh mới khiến Thành Công và Hồng Hải tỏa sáng bấy nhiêu.

Ảnh profile mới của TTS Đặng Hồng Hải:

Ảnh profile mới của Nguyễn Thành Công (CONG):

Boys Planet 999 sẽ chính thức lên sóng tập đầu tiên vào 2/2/2023.