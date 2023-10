Britney Spears từng có thai với Justin Timberlake, hé lộ lý do cạo đầu do khủng hoảng

HHT - Trước thềm ra mắt cuốn tự truyện "The Woman In Me", Britney Spears đã hé lộ loạt sự thật chấn động xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp của cô. Khán giả bất ngờ trước thông tin Britney Spears từng có thai với Justin Timberlake năm 19 tuổi.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí People trước thềm ra mắt cuốn tự truyện The Woman In Me, Britney Spears tiết lộ cô từng có thai với nam ca sĩ Justin Timberlake trong thời gian cả hai hẹn hò. Tuy vậy, cả hai quyết định bỏ con vì Justin khi đó chưa sẵn sàng làm cha: "Dù mang thai là một điều bất ngờ, tôi không coi đó là bi kịch. Tôi yêu Justin rất nhiều, luôn mong một ngày chúng tôi sẽ lập gia đình với nhau. Điều này xảy ra sớm hơn nhiều so với những gì tôi mong đợi. Mặc dù vậy, Justin không hài lòng với việc tôi mang thai. Anh ấy nói rằng chúng tôi chưa sẵn sàng có con, rằng chúng tôi còn quá trẻ. Tôi không biết đó có phải quyết định đúng hay không. Nếu đó là quyết định chỉ phụ thuộc vào một mình tôi, tôi sẽ không làm thế". Những chia sẻ chấn động của Britney Spears dường như trùng khớp với động thái lo ngại, cố gắng trì hoãn việc ra mắt cuốn tự truyện của bạn gái cũ từ phía Justin Timberlake gần đây. Các nguồn tin thân cận tiết lộ gia đình giọng ca Cry Me A River đang trải qua cơn khủng hoảng, cố gắng lờ đi cuốn hồi kí của Britney. "Những năm gần đây, Justin luôn ủng hộ Britney từ xa. Họ đã hẹn hò cách đây rất lâu nhưng anh vẫn dành sự tôn trọng cho cô ấy. Justin và vợ chỉ muốn mọi người cùng trưởng thành và phát triển thay vì nhắc lại quá khứ" - tờ ET Online tiết lộ. Cũng trong bài phỏng vấn với People, Britney Spears lần đầu chia sẻ về lý do cô quyết định tự lấy tông đơ cạo đầu vào năm 2007: "Tôi đã trở thành tâm điểm của chú ý suốt quãng thời gian trưởng thành. Mọi người soi xét và đánh giá cơ thể tôi từ khi còn niên thiếu. Việc cạo đầu và thể hiện bản thân là hành động phản kháng của tôi". Đằng sau một sự nghiệp âm nhạc thành công, "công chúa nhạc Pop" Britney Spears cảm thấy bất hạnh vì phải sống như một con robot dưới sự kiểm soát của cha và hãng đĩa: "Quyền bảo hộ đã tước đi quyền được trở thành một người phụ nữ trưởng thành, biến tôi thành một đứa trẻ. Tôi trở thành một món đồ thay vì một con người trình diễn trên sân khấu. Họ đã cướp đi niềm đam mê âm nhạc chảy trong tôi. Nếu họ để tôi được sống cuộc đời của mình, tôi đã có thể nghe theo con tim, sống và tìm ra con đường đúng đắn cho cuộc đời của mình". Sau khi thoát khỏi quyền bảo hộ vào năm 2021, Britney Spears giờ đây đã được trả lại quyền tự chủ cuộc sống và kể lại câu chuyện của mình. Nữ ca sĩ ký hợp đồng với nhà xuất bản Simon & Schuster và nhận thù lao 15 triệu đôla để viết cuốn tự truyện The Woman In Me. Tuy chính thức ra mắt vào ngày 24/10, tự truyện của Britney Spears đã vươn lên vị trí số 1 trong danh sách bán chạy nhất của Amazon vào ngày 17/10. Đắc Hoàng