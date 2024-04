Vì sao khán giả lại "mất hứng" với đoạn nhá hàng tập 15 "Queen Of Tears"?

HHT - Những đoạn preview giới thiệu tập mới "Queen Of Tears" luôn khiến khán giả càng thêm tò mò về phim, nhưng riêng phần nhá hàng cho tập 15 lại bị netizen Hàn chê trách.

Thường là đến gần ngày phát sóng tập phim mới, nhà sản xuất Queen Of Tearssẽ thả một vài đoạn preview cắt từ tập chưa chiếu, để khán giả càng thêm háo hức chờ đợi. Những clip nhá hàng này chỉ dài 2 - 3 phút nhưng có tình tiết thú vị nên rất được người xem tò mò.

Như đoạn preview tập 15 đã kể tiếp chuyện Hae In hồi phục sau phẫu thuật nhưng vẫn mất trí nhớ. Cô đến nhà tù để gặp chồng cũ, người mà theo lời Eun Sung thuật lại thì là kẻ ác độc, đã lừa dối và theo dõi cô, lại còn giết người nên mới bị bắt giam. Chính vì chồng cũ nguy hiểm như vậy nên Hae In phải gặp ở nhà tù cho an toàn.

Hae In từng tự vấn bản thân rằng gu chọn chồng của mình tệ đến mức nào mà kết hôn với một kẻ tồi tệ như vậy. Để rồi khi Hyun Woo bước ra, cô đã bàng hoàng sững sờ vì chồng cũ... quá đẹp trai. Có thể thấy đoạn preview này khá hài hước khi Hong Hae In trong mọi hoàn cảnh đều xao xuyến trước ngoại hình bừng sáng của Hyun Woo.

Nhưng netizen Hàn thì lại nhìn preview mà thấy rằng nếu tập 15 vẫn cứ loanh quanh với việc Hae In mất trí nhớ thì không ổn. Phim chỉ còn hai tập nữa là hết trong khi vẫn còn quá nhiều thứ cần giải quyết. Làm sao để Hyun Woo ra tù, gia đình Hae In có cách nào nắm giữ lượng lớn cổ phiếu để giành quyền quản lý tập đoàn Queens, rồi tìm cách bắt hai mẹ con Eun Sung phải trả giá.

Đây đều là những điều mấu chốt cần phải xử lý, nhưng cũng không thể làm quá sơ sài bằng vài ba câu nói minh họa. Thế nên khán giả Hàn cho rằng Hae In cần phải lấy lại trí nhớ càng sớm càng tốt để cùng Hyun Woo gỡ mớ bòng bong kia, chứ không thể để tập 15 trôi qua bằng những cảnh Hae In mơ màng và Hyun Woo đau khổ. Nhất là khi Queen Of Tears đang cần vượt qua Crash Landing On You trên cuộc đua rating nên càng cần hai tập cuối thật gay cấn.