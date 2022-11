BTS có 3 đề cử Grammys 2023 khiến fan bật khóc, Knet: "Điều này thật giống như một bộ phim"

HHT - "BTS từng nói sợ rơi chứ không sợ hạ cánh, nhưng bây giờ thì họ sẽ còn bay rất xa", là bình luận tự hào của một cư dân mạng Hàn khi BTS được gọi tên trong 3 đề cử tại Grammys lần thứ 65.

Vào 0 giờ ngày 16/11 (theo giờ Việt Nam), danh sách đề cử cho các hạng mục tại giải thưởng âm nhạc Grammys lần thứ 65 đã chính thức được công bố. BTS được nêu tên với 3 đề cử: Best Music Video (Video âm nhạc xuất sắc nhất), Best Pop duo/ group performance (Màn trình diễn nhóm/ bộ đôi nhạc Pop xuất sắc nhất) và Album of the year (Album của năm). Với điều này, BTS đã trở thành nghệ sĩ K-Pop đầu tiên và duy nhất có đề cử tại Grammys trong 3 năm liên tiếp.

Music of the Spheres của Coldplay được xướng tên trong đề cử Album of the year - một trong 4 giải thưởng lớn nhất của Grammys. Đây là giải thưởng dành cho người biểu diễn và sản xuất có những đóng góp đáng kể trong album. Đồng nghĩa, BTS với tư cách featuring artist (nghệ sĩ kết hợp), 3 thành viên RM, SUGA, j-hope với tư cách songwriters (nhạc sĩ sáng tác), đều nhận được đề cử tại hạng mục này.

Với 3 đề cử được công bố, BTS đã nâng tổng số lần được đề cử tại Grammys lên con số 5. Dù chưa biết liệu có cơ hội chạm tay vào chiếc kèn vàng danh giá hay không, nhưng những gì nhóm đạt được với tư cách một nhóm nhạc Hàn Quốc khiến Knet vô cùng tự hào:

"BTS chỉ lặng lẽ đi con đường riêng của họ, nhưng đã viết nên lịch sử và trở thành những nghệ sĩ tầm cỡ thế giới... Điều này thật giống như một bộ phim. BTS thực sự khác biệt."

"BTS từng nói sợ rơi chứ không sợ hạ cánh, nhưng bây giờ thì họ sẽ còn bay rất xa."

"10 năm trước tôi đã khóc khi BTS nhận giải tân binh, 10 năm sau tôi khóc khi BTS nhận đề cử Grammys."

Lễ trao giải Grammys lần thứ 65 sẽ được tổ chức tại Los Angeles, Mỹ vào ngày 6/2/2023 (theo giờ Việt Nam).