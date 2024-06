BTS FESTA 2024: ARMY "chột dạ" khi j-hope hỏi "Có cõng Sun Jae chạy không?"

HHT - Sự kiện kỷ niệm 11 năm ra mắt của BTS - FESTA 2024 đã chính thức diễn ra, thu hút hàng trăm người hâm mộ đến tận hưởng quãng thời gian đặc biệt dành riêng cho "hành tinh tím". 7 thành viên đều viết thư tay nhắn gửi lời yêu thương, j-hope khiến fan cười nghiêng ngả vì màn "ghen tuông" đáng yêu.

Trước thềm diễn ra sự kiện đặc biệt với sự dẫn dắt của anh cả Jin - thành viên vừa xuất ngũ vào ngày hôm qua (12/6), người hâm mộ được trải nghiệm những hoạt động thú vị tại Khu liên hợp thể thao Seoul.

Để đảm bảo người hâm mộ có được những khoảnh khắc đáng nhớ nhất, nhiều khu playzone đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt, từ sáng sớm đã có nhiều fan chờ đợi với tâm thế háo hức. Tại đây, ARMY cũng sẽ được thưởng thức những ly đồ uống miễn phí từ nhà tài trợ.

Đặc biệt hơn hết, 7 thành viên BTS đã chuẩn bị những bức thư tay được viết bằng cả tấm lòng mình để bày tỏ sự chân thành và lòng biết ơn tới người hâm mộ, dù 6/7 người đang nhập ngũ.

Trong đó, bức thư được viết theo phong cách thơ văn của j-hope tưởng không có gì nhưng lại "rất gì và này nọ" khiến không ít người hâm mộ bật cười vì nội dung đáng yêu. Cụ thể, j-hope đã làm một bài thơ tặng riêng cho ARMY với nội dung tưởng chừng sẽ chỉ xoay quanh việc hỏi thăm sức khoẻ và cuộc sống của fan, cho đến khi chốt hạ bằng một câu hỏi "Mọi người có đang "ngoại tình" không? Có cõng Sun Jae mà chạy đi không?" khiến nhiều fan không khỏi "đứng hình" vì bị thần tượng soi "trúng tim đen".

Ngay lập tức, như đáp lại j-hope, nhiều người hâm mộ phải đăng bài giải oan và hứa sẽ mãi chung thủy với BTS, ngược lại vẫn có không ít fan "không đành lòng" mà xin hứa sẽ chỉ "cõng Sun Jae" tới tháng 10 mà thôi (j-hope sẽ xuất ngũ vào tháng 10 năm nay).

FESTA 2024 gồm 2 phần, Meet and Greet with Jin đã kết thúc với quy mô 1.000 người hâm mộ may mắn. Đây là thời gian fan có thể gửi một cái ôm nhẹ nhàng tình cảm hoặc một cái bắt tay đến Jin. Ở phần 2, fan sẽ được giao lưu, trò chuyện cùng Jin. Sự kiện này được livestream cho những fan có đăng ký Membership (thẻ thành viên) thông qua Weverse.