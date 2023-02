BTS mang về thêm một thành tích đáng nể, bất chấp việc hoạt động nhóm bị gián đoạn

HHT - Tạm bỏ qua những nuối tiếc tại Grammys 2023, mới đây người hâm mộ của BTS lại được dịp đón thêm niềm vui, khi ca khúc "Boy With Luv" của BTS đã chính thức đạt 1 tỷ lượt stream trên Spotify. Xác lập kỉ lục bài hát tiếng Hàn đầu tiên chạm tới thành tích này.

Tiếp nối thành công của Dynamite và Butter, mới đây ca khúc làm mưa làm gió của BTS vào năm 2019 - Boy With Luv cũng đã thành công ghi danh vào danh sách những ca khúc đạt được 1 tỷ lượt stream trên nền tảng nghe nhạc Spotify. Với thành tích trên, BTS tiếp tục giữ vững danh hiệu nhóm nhạc Hàn Quốc duy nhất sở hữu ca khúc chạm tới cột mốc này.

Boy With Luv là bản hit đình đám của BTS kết hợp với nữ nghệ sĩ người Mỹ - Halsey, phát hành năm 2019 và đã giúp BTS phá vỡ nhiều kỷ lục tại thời điểm ra mắt. Tới hiện tại, ca khúc đang sở hữu hơn 1,6 tỷ view trên YouTube.

Người hâm mộ cũng không quên nhắc lại khoảnh khắc các thành viên BTS cùng nhau thưởng thức món cơm trộn trên chiếc đĩa chứng nhận, ăn mừng cho thành tích 1 tỷ lượt stream của Dynamite. Bên cạnh đó, fan cũng không khỏi thắc mắc khi hiện tại nhóm đã có bài hát thứ 3 đạt được thành tích này, thì chiếc đĩa của Butter không biết đã được Spotify ship tới hay chưa.

Dưới trang K Crush, người hâm mộ Việt cũng để lại bình luận chúc mừng các chàng trai:

"Hàng thật giá thật luôn, vậy là được 3 cái đĩa để trộn cơm ăn rồi, chúc mừng BTS, ARMY cứ giữ vững phong độ như vậy nha."

"Cả stream Spotify và view YouTube đều cao như nhau chứng tỏ cả phần nghe lẫn phần nhìn đều được đón nhận và tăng trưởng hợp lý. Ngon lành từ gỗ cho đến nước sơn luôn nha."

"Đỉnh quá BTSxARMY, hôm đi xem Yet to come bài này vang lên nghe vui vẻ yêu đời cực kì á, lâu rồi không nghe hôm đó nghe lại thấy hay lắm luôn."

"Không biết đĩa của Butter ship chưa ta? Chúc mừng thành tích lớn này nha BTS, ARMY."

Mặc dù còn nhiều nuối tiếc khi nhóm vẫn chưa thể chạm tay tới chiếc cup danh giá của Grammys tại lễ trao giải diễn ra vào 6/2 vừa qua. Tuy nhiên những gì BTS đã làm và những gì mà nhóm đã đạt được chính là thứ khiến người hâm mộ tự hào và không thể phủ nhận. Hoạt động nhóm của BTS tuy bị hạn chế do việc nhập ngũ của các thành viên, nhưng thành tích của nhóm vẫn chưa dừng lại.