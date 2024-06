BTS mở kênh chat Instagram nhưng fan lại ngỡ "pha-ke", Jimin thả thính dự án mới

HHT - Vừa kết thúc FESTA kỷ niệm 11 năm chưa lâu, BTS tiếp tục gây náo loạn cộng đồng người hâm mộ khi bất ngờ mở Broadcast Channel (group chat) trên Instagram. Đánh úp luôn album mới của Jimin nhưng lại khiến ARMY (fandom của BTS) đau đầu vì màn "thả hint" quá tốn chất xám.

Sau gần 9 năm mở tài khoản, BTS cuối cùng cũng gia nhập câu lạc bộ nghệ sĩ mở Broadcast Channel - đây là một trong những tính năng đặc biệt của Instagram, tại đây chính chủ sẽ có thể trực tiếp gửi thông báo cũng như chia sẻ tâm tư cùng những người theo dõi dưới hình thức gửi tin nhắn.

Không còn xa lạ với sức hút khổng lồ của nhóm nhạc toàn cầu BTS, chưa đầy 12 giờ sau khi mở, kênh chat này đã thu hút hơn 3 triệu lượt tham gia. Các tin nhắn được gửi kèm sau đó cũng thu về hàng trăm lượt react.

Mặc dù được lập từ chính tài khoản chính chủ của BTS, tuy nhiên động thái trên vẫn khiến không ít người hâm mộ hoang mang và hoài nghi, thậm chí cho rằng tài khoản đã bị hack với lí do tên group mang lại cảm giác "pha-ke" đến đáng ngờ. Nhiều ARMY cho rằng các icon màu đỏ như biển cảnh báo là điểm đặc trưng của các group spam và report.

Trong khi đó, đánh dấu hoạt động đầu tiên thông qua group chat BigHit đã gửi tới một đoạn video được cho là nhá hàng cho sản phẩm âm nhạc mới của Jimin, điều này đã khiến cộng đồng fan được một phen náo loạn và nhanh chóng trổ tài thám tử.

Sheet nhạc được hé lộ trong video của Jimin được nhiều người hâm mộ phát hiện có sự tương đồng lớn với sheet nhạc của ca khúc The Truth Untold.

ARMY còn soi ra trong content Jimin's Production Diary kể lại quá trình sản xuất album đầu tay - Face vào khoảng tháng 10 năm ngoái có sự xuất hiện của 1 lá thư gửi đến ARMY cũng có tên là The Truth Untold.

Tiếp tục lần theo dấu vết của bản sheet để trả lời cho câu hỏi "You will always find the first letter" (Bạn sẽ tìm thấy bức thư đầu tiên), fan đã ghép các kí tự liên quan và tìm ra đáp án là Closer Than This - Ca khúc tặng fan sau khi nhập ngũ của Jimin.

Trong một đoạn hậu trường thuộc concert D-DAY của SUGA, Jimin cũng đã tiết lộ hoàn thành xong album từ tháng 8, một lần nữa cho thấy sự chân thành của BTS khi dụng tâm chuẩn bị kỹ lưỡng mọi dự án trước khi nhập ngũ, đảm bảo người hâm mộ sẽ không phải trải qua bất kì quãng thời gian thiếu vắng nào.

Và không để người hâm mộ phải đoán già đoán non quá lâu, vào đúng khung giờ hoàng đạo 22h (giờ Việt Nam) BigHit đã thông báo về sự trở lại của Jimin với album solo mang tên MUSE - nơi ghi lại hành trình tìm kiếm nguồn cảm hứng của Jimin, album bao gồm 7 bài sẽ chính thức được phát hành vào ngày 19/7.

Những thông tin đầu tiên về album MUSE cũng đã chứng minh mọi suy luận của fan là đúng khi bìa album có sự hiện diện của loài hoa Smeradlo - giải mã lí do vì sao sheet nhạc của The Truth Untold (ca khúc kể về truyền thuyết Smeradlo) lại xuất hiện. Ngoài ra, fansong Closer Than This cũng là 1 trong 7 ca khúc thuộc album sắp tới của Jimin.