Ca sĩ Duyên Quỳnh đồng hành cùng hàng ngàn sinh viên tại Chủ Nhật Đỏ 2026

Chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVIII - năm 2026 diễn ra trong hai ngày 7 - 8/3 tại trường Đại học Văn Hiến (TP.HCM) sẽ có sự tham gia của khoảng 5.000 sinh viên đến từ 20 trường đại học trên địa bàn Thành phố.

Ảnh: Đại học Văn Hiến

Đặc biệt, vào ngày hội hiến máu, tổ chức vào sáng 8/3, Chủ Nhật Đỏ còn chào đón nhiều Hoa - Á hậu, ca sĩ, diễn viên cùng đến và lan tỏa thông điệp nhân văn hiến máu cứu người mà chương trình hướng đến.

Sau lời xác nhận từ Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Thanh Thủy, Á hậu Phương Anh, Ngọc Hằng, MC Mỹ Vân,... Chủ Nhật Đỏ tiếp tục nhận được sự quan tâm của ca sĩ Duyên Quỳnh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, MC Nguyên Khang.

Hơn 20 nghệ sĩ sẽ đến "tiếp lửa" cho các bạn trẻ tham gia hiến máu tại Chủ Nhật Đỏ 2026. Ảnh: Đại học Văn Hiến

Trong sự kiện này, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh tiết lộ sẽ mang đến bản hit Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình. Cô cho biết bài hát như lời động viên dành cho hàng nghìn sinh viên đang cùng nhau chung sức, đồng lòng, sẵn sàng sẻ chia giọt hồng để nâng đỡ nhau trong những thời khắc mong manh nhất của sự sống. Ngoài ra, Duyên Quỳnh còn chuẩn bị thêm ca khúc I Got This Fire (Niềm tin rực sáng) - cổ vũ tinh thần nhiệt huyết của các bạn trẻ đang thực hiện nghĩa cử cao đẹp.

Duyên Quỳnh nhắn nhủ: "Hiến máu không chỉ là một nghĩa cử đẹp mà còn là cách để chúng ta biến tuổi trẻ của mình thành những điều có ích. Một chút chia sẻ ngày hôm nay có thể mang lại cơ hội sống cho ai đó của ngày mai. Và hãy để cho thanh xuân của chúng ta được ghi nhớ bằng những điều tử tế".

Nữ ca sĩ cũng khẳng định Chủ Nhật Đỏ đã góp phần rất lớn trong việc hình thành lối sống đẹp trong giới trẻ, khơi dậy lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm cũng như thói quen sống cống hiến qua hành động thiết thực là hiến máu cứu người.

Đồng hành khuấy động không khí cùng Duyên Quỳnh tại Chủ Nhật Đỏ còn có ca sĩ Lưu Hà Trinh, Quán quân Giọng Hát Việt 2018 Trần Ngọc Ánh và ca sĩ - Á hậu Hera Ngọc Hằng. Lưu Hiền Trinh cho biết cô sẽ trình diễn ba ca khúc, trong đó có Lắng Nghe Con Tim với mong muốn mang tới thông điệp dành cho những người trẻ: Biết cách gạt bỏ đi hết những áp lực, ngừng việc so sánh bản thân với bất kỳ ai khác để tận hưởng niềm vui trong cuộc sống.

Chủ Nhật Đỏ là ngày hội hiến máu tình nguyện do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh, thành phố tổ chức hằng năm trên quy mô toàn quốc. Với thông điệp Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi, chương trình ra đời nhằm góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.

Chủ Nhật Đỏ 2026 tại TP.HCM do Báo Tiền Phong, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức, phối hợp cùng Trường Đại học Văn Hiến, Công ty CP Phát triển Hùng Hậu, Bệnh viện Quân 175 cùng các đơn vị đồng hành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam và Tập đoàn Gelex. Bên cạnh đồng hành cùng hoạt động hiến máu, chương trình còn hỗ trợ sửa chữa nhà cho 6 cựu chiến binh, trao học bổng cho những sinh viên tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, trao 20 bộ máy tính cho Hội Sinh viên các trường ĐH tại TP.HCM.