Các anh trai ra sản phẩm hậu "Say Hi": Người Top 1 Trending, người nổi vì gây tranh cãi

HHT - Thành công của Anh Trai "Say Hi" đã tiếp sức cho các Anh trai ra mắt sản phẩm mới, thế nhưng không phải ai cũng thành công theo hướng tích cực.

Sau thành công bùng nổ của Anh Trai "Say Hi", nhiều Anh trai đã tranh thủ sức nóng vẫn còn và ra mắt sản phẩm âm nhạc của riêng mình. Tuy thể hiện cá tính âm nhạc đa sắc nhưng số lượng Anh trai đạt thành tích tốt, thành công lại rất ít. Có người bứt phá ngoạn mục, có người “chìm nghỉm” hay nổi vì tranh cãi.

Khả quan nhất trong số các Anh trai phải nhắc đến Dương Domic. Với EP đầu tay Dữ Liệu Quý, chàng “Bống” khẳng định khả năng sáng tác và tư duy âm nhạc của mình, đặc biệt qua ca khúc Mất Kết Nối đạt Top 1 Trending YouTube, hạng 1 BXH Làn Sóng Xanh hằng tuần và thu về hơn 20 triệu lượt xem sau 3 tuần ra mắt.

Mất Kết Nối còn lọt Top 50 MV được xem nhiều nhất thế giới trên YouTube, càng khẳng định hình tượng nghệ sĩ đa năng là hướng đi đúng của Dương Domic, khiến khán giả ngày càng yêu thương anh trai này.

Cùng với Dương Domic, một cái tên khác có sự nghiệp âm nhạc bền vững sau Anh Trai “Say Hi” là Pháp Kiều. MV Cung Tên Tình Yêu hợp tác với Hải Đăng Doo leo cao trên Top Trending YouTube, được khen ngợi vì giai điệu bắt tai và vũ điệu tạo trend TikTok. Pháp Kiều dần dần được săn đón khi diễn tại Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2024, trở lại làm khách mời Rap Việt mùa 4 và nhiều sân khấu âm nhạc cuối năm khác.

Trước đó, Captain Boy là Anh trai mở màn cho làn song tái xuất hậu chương trình Anh trai "Say Hi" bằng MV Ừ Thì Chia Tay. Ca khúc không chỉ thể hiện sự đổi mới trong phong cách âm nhạc mà còn mang thông điệp gắn kết tình bạn giữa các nghệ sĩ sau chương trình.

Được xem là sản phẩm mang hiệu ứng brotherhood (tình anh em - PV) đầu tiên, MV này nhanh chóng đạt hơn 1,1 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên, đánh dấu một khởi đầu mới đầy hứa hẹn của Captain Boy.

Tuy vậy, không phải Anh trai nào cũng thành công chinh phục lượng lớn khán giả nhờ sản phẩm mới.

WEAN và Quân A.P là hai cái tên vừa có màn comeback, thế nhưng chưa thật sự bùng nổ như mong đợi. WEAN có phần khả quan hơn khi vẫn giữ vững phong độ thông qua MV Thờ Ơ, với chất liệu “chữa lành” nhẹ nhàng, đem lại cảm giác dễ chịu nhưng xét về sự bùng nổ thì khán giả chưa đánh giá cao.

Trong khi đó, Quân A.P với MV Bánh Cuốn nằm trong EP gồm 3 ca khúc lại không tạo được sức hút mới. Dù sở hữu ngoại hình "hoàng tử" và phong cách dễ gần, các sản phẩm âm nhạc của anh vẫn chưa “thoát vòng” (được khán giả không phải fan yêu thích). Tương tự, màn hợp tác giữa Anh Tú Atus và RHYDER trong Nỗi Đau Đính Kèm cũng rơi vào tình trạng tương tự, khi ca khúc thiếu sự khác biệt, dễ bị lãng quên.

Ngoài ra, có những gương mặt anh trai cũng tạo tiếng vang bất ngờ nhưng là do sản phẩm âm nhạc gây tranh cãi.

Đỗ Phú Quí và Hùng Huỳnh là hai minh chứng. Pickleball của Đỗ Phú Quí ban đầu bị chê bai vì phần lời khó hiểu và có phần nhạy cảm. Tuy nhiên, ca khúc đã lội ngược dòng trên TikTok, tạo ra một loạt trào lưu liên quan đến bộ môn thể thao cùng tên và những bản remix hài hước, nhận về tương tác khủng.

Còn với Hùng Huỳnh, một anh trai hội tụ đủ yếu tố để nổi tiếng, từng tham gia các cuộc thi lớn tại Hàn Quốc và Trung Quốc lại khiến khán giả chú ý theo cách không mấy tích cực.

Sản phẩm debut Chẳng Thể Nhắm Mắt của Hùng Huỳnh vướng nghi vấn “sao chép” Standing Next to You của Jung Kook (BTS), khiến cho cộng đồng ARMY (fan của BTS) phẫn nộ. Kèm theo những phát ngôn về “Việt Nam chưa có khái niệm nghệ sĩ performance (chuyên trình diễn)”, Hùng Huỳnh nhanh chóng nhận về những phản ứng thất vọng, tiêu cực từ đại chúng.