Chàng trai chuyên Văn "hồi sinh" thế giới ảo từ năm lớp 8: Cứ "lì" thì sẽ có quà

HHTO - Học chuyên Văn nhưng lại mày mò mở server game từ năm lớp 8 chỉ vì… tiếc một sân chơi đã đóng cửa. Nguyễn Hải Cường (Đà Nẵng) bắt đầu hành trình "ngược dòng" của mình bằng sự "cứng đầu" và một trái tim trân trọng những kết nối ảo.

Hành trình 2 tháng của cậu học trò lớp 8

Câu chuyện bắt đầu từ một sự hụt hẫng. Năm lớp 8, tựa game yêu thích thuộc thể loại MMORPG lấy bối cảnh Xuân Thu Chiến Quốc bất ngờ đóng cửa. Với Hải Cường, đó không chỉ là trò chơi, mà là "ngôi nhà thứ hai" - nơi có anh em, bang hội và những mối duyên từ ảo bước ra đời thực

Nguyễn Hải Cường sinh năm 1996.

Khi cánh cửa này khép lại, thay vì chấp nhận, bản tính "lì lợm" trong chàng trai gốc Đà Nẵng trỗi dậy: Tự mở lại server để mọi người có chỗ chơi.

Đó là một thử thách quá tầm với một cậu học trò chuyên Văn chưa từng chạm vào những dòng code. Không biết lập trình, Cường bắt đầu bằng cách hỏi han những người quen trong game - những anh chị có mối quan hệ với đội ngũ vận hành cũ. Mỗi người chỉ cho một chút, từ cách cài đặt đến xử lý lỗi cơ bản. Gom góp từng mảnh kiến thức vụn vặt ấy, cậu học trò lớp 8 cặm cụi thử đi thử lại trên chiếc máy tính cũ cho đến khi server dần vận hành ổn định.

"Ngôi nhà thứ hai" với nhiều kỷ niệm với Nguyễn Hải Cường.

Khi server vận hành ổn định, 12 - 13 người chơi trong tiệm net lần lượt đăng nhập thành công. Người cô - cũng là chủ quán net - không giấu được niềm tự hào khi thấy cháu mình làm được điều đó, thậm chí còn ngồi vào chơi cùng. Khoảnh khắc giản dị ấy trở thành “trái ngọt” đầu tiên của một cậu học trò vốn chỉ quen với những bài văn phân tích hơn là những dòng code.

Vượt rào cản ngôn ngữ và nỗi cô đơn của người "nắm quyền"

Để duy trì "ngôi nhà" ấy, cậu học trò lớp 8 phải đối mặt với rào cản ngôn ngữ: Mã nguồn toàn tiếng Anh, cốt truyện lại là tiếng Trung Quốc.

Nhờ thành tích học tập tốt và biết cân bằng thời gian, Cường chưa từng bị gia đình cấm cản đam mê.

Vốn ngoại ngữ hạn chế, công cụ duy nhất của Hải Cường là… Google Dịch. Cậu kiên nhẫn dịch từng dòng lệnh để hiểu cơ chế. Riêng phần nội dung tiếng Trung quá phức tạp, Cường chọn giải pháp thực tế: Chấp nhận cắt bỏ khoảng 10% nhiệm vụ cốt truyện để dồn lực tối ưu hóa trải nghiệm cày cấp. Cường chấp nhận sự không hoàn hảo, miễn là giữ lại được sân chơi cho cộng đồng.

Nhưng khi server ổn định cũng là lúc Cường đối diện với một cảm giác khác: Khoảng cách. Trở thành Admin, anh bạn 9x không thể vô tư "cày cuốc" hay PK cùng anh em vì sợ làm mất cân bằng game.

"Khoảng cách giữa người chơi và Admin buộc mình không thể còn là anh em trong bang hội như trước nữa", Hải Cường chiêm nghiệm. Cậu lùi lại phía sau hỗ trợ kỹ thuật. Niềm vui duy trì sân chơi giờ đây đi kèm với nỗi buồn: Vẫn ở đó, nhưng không còn là người đồng đội kề vai sát cánh như xưa.

Tự biết "lượng sức" để tìm lối đi riêng

Đam mê thuở nhỏ dẫn lối Cường thi vào ngành Công nghệ phần mềm (Đại học Duy Tân) và tốt nghiệp với tấm bằng Giỏi. Tuy nhiên, cậu lại có một quyết định khiến nhiều người bất ngờ: Không vội vã chạy theo lộ trình quen thuộc của một lập trình viên.

Gu thời trang đời thường trẻ trung của chàng trai IT.

Lựa chọn này xuất phát từ những trăn trở rất thực tế về nghề nghiệp của chàng trai trẻ. Cường ý thức được sự khắc nghiệt và tốc độ đào thải chóng mặt của ngành công nghệ. Cậu chia sẻ: "Khi công nghệ thay đổi quá nhanh, nếu chỉ biết mỗi kỹ thuật thì liệu mình có đứng vững đường dài?".

Thay vì giới hạn bản thân trong những dòng code, Cường muốn trang bị thêm cho mình tư duy đa chiều và sự linh hoạt của người làm kinh tế - những mảnh ghép thực tế mà cậu cảm thấy mình cần bồi đắp thêm sau những năm tháng trên giảng đường. Cậu mạnh dạn thử sức với Sales, Marketing và nhận ra tư duy logic của dân công nghệ là lợi thế lớn, giúp cậu thích nghi nhanh và tự tin hơn nhiều.

Hiện tại, dù bận rộn với những dự án riêng, Nguyễn Hải Cường vẫn duy trì server game như một cách nuôi dưỡng "đứa con tinh thần". Nhìn lại hành trình "ngược dòng" của mình, Cường nhận ra sự "lì" năm xưa chính là món quà quý giá nhất. Với chàng trai gốc Đà Nẵng, mọi chuyện đơn giản là: "Cứ làm đi, dù đúng dù sai. Sai thì có bài học, đúng thì có thành quả. Quan trọng là làm xong không hối hận vì mình đã sống hết mình với đam mê thời điểm đó".

Chàng trai gốc Đà Nẵng cũng từng kinh doanh các sản phẩm thời trang tự thiết kế.