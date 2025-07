Cẩm Tú Phương Hoa hay hơn Quốc Sắc: Mở màn được tán dương, Dương Tử quá đỉnh

HHT - Bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Mỹ Vị Yêu Đương” (Tastefully Yours) với diễn xuất chính của Go Min Si và Kang Ha Neul đã khởi đầu đầy hứa hẹn. Phim kết thúc với thành tích không quá ảm đạm, nhưng có những điểm trừ đáng tiếc khiến dư vị để lại còn nhiều tiếc nuối.

HHT - Trở lại màn ảnh với phiên bản live-action, “Bí Kíp Luyện Rồng” (How to Train Your Dragon) không thể vượt qua bản gốc đã quá hoàn hảo. Nhưng nó cũng không cần phải làm thế mới có thể chinh phục được trái tim của khán giả, cả người lớn lẫn trẻ em, cả những người chưa xem hay đã xem bản hoạt hình.