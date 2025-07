Cẩm Tú Phương Hoa tập 4, 5, 6: Trường Dương liều mình cứu Mẫu Đơn tới mất giọng

HHT - "Cẩm Tú Phương Hoa" chiếu tập nào là hết vợ đến chồng Hoa Điểu Sứ gặp "kiếp nạn". Lần này, kẻ "gieo nghiệp" lại là Huyện chủ Lý Ấu Trinh. Lưu Sướng định làm "anh hùng cứu mỹ nhân" cũng không thắng được tốc độ của Tùy Chi/ Tưởng Trường Dương.

Nội dung đã phát sóng

Ở tập 4, Mẫu Đơn/ Hà Duy Phương (Dương Tử) gặp lại ân nhân của mình - Tiêu Tuyết Khê. Ninh Vương muốn củng cố thế lực nên sắp xếp hai nhà Bùi - Tiêu liên hôn. Ai nấy đều tưởng Tùy Chi (Lý Hiện) thích cô hàng xóm thuở nhỏ này, lo sợ vụt mất nên muốn giành về, bao gồm cả Mẫu Đơn. Tuy nhiên, Hoa Điểu Sứ không dưới 1 lần giải thích rõ với nàng, chỉ coi Tuyết Khê như em gái ruột.

Tùy Chi dàn cảnh đi chơi thuyền vô tình suýt chết đuối để được vô tình cứu vào nơi Bùi Trung hẹn gặp Tuyết Khê, cứu nàng không bị hắn ta cưỡng bức. Tưởng lang quân đã sớm biết Bùi Trung là kẻ biến thái thích hành hạ nữ nhân nên mới ra sức ngăn cản hôn sự này. Tối đó, chàng kể hết sự thật cho ái thiếp nghe, giao bằng chứng cho Mẫu Đơn giữ.

Lưu Sướng (Ngụy Triết Minh) gom công tư làm một, bày kế cho Ninh Vương hãm hại Tùy Chi. Tại tiệc hoa, Lý Ấu Trinh (Trương Nhã Khâm) cố ý làm lớn chuyện bánh của quý phi có độc, buộc Tưởng Trường Dương - người được giao sắp xếp bữa tiệc phải bị tạm giam điều tra, mặc cho quý phi ra sức bênh vực chàng.

Khán giả không thể không bật cười với dáng vẻ đi tù của vị quan ăn chơi số 1 thành Trường An. Vào ngục mà tưởng đi nghỉ dưỡng, Tùy Chi cho người dọn dẹp, bố trí lại hết buồng giam sao cho thoải mái nhất. Mặt khác, chàng đã sớm nhìn ra sự việc là do Ninh Vương an bài, muốn dò xét xem Hoa Điểu Sứ phóng túng, tham lam là thật hay diễn. Tùy Chi sai thuộc hạ, tương kế tựu kế để Ninh Vương mất niềm tin vào Lưu Sướng.

Dù được lang quân dặn chỉ ở yên trong nhà, không làm gì, nhưng Mẫu Đơn vẫn không thôi lo toan cho chàng. Nàng nhận thấy Lưu Sướng đang đến Vạn Quán Đường điều tra sổ sách, bèn giả vờ bị ngã, chặn ngựa của hắn. Ở phía khác, nàng treo đèn ám hiệu như từng nói trước kia với Tùy Chi, cho người báo với Vân nương. Khi Lưu Sướng tìm đến khi sổ sách mật đã giấu kỹ, không có bằng chứng Tùy Chi điều tra buôn lậu.

Hắn muốn phá cửa vào điều tra Tưởng phủ thì bị Mẫu Đơn kiên quyết giương kiếm ngăn lại. Vừa đúng lúc, người trong cung mang kết luận điều tra vụ tiệc hoa đến. Trường Dương chỉ bị phạt bổng lộc, được thả tự do. Thấy chàng về cùng với Tuyết Khê, Mẫu Đơn nhìn lại dáng vẻ luộm thuộm của mình bèn lui về hậu viện, không ra đón ngay. Nhưng những việc nàng làm cho chồng, Tùy Chi biết rõ, nhanh như chớp đến báo tin với nàng, hẹn cùng ăn khuya.

Lưu Sướng bày kế thất bại. Hắn không có được bằng chứng vẫn nhất quyết khẳng định Tưởng lang quân có vấn đề. Như Hoa Điểu Sứ dự đoán, hắn bị Ninh Vương nạt nộ một trận, bị cho là ghen tuông, vì còn thương nhớ vợ cũ Mẫu Đơn mà phán đoán cố chấp. Trường Dương lại giúp người của ông ta trở thành Hộ bộ Thượng thư, không có lý do để Ninh Vương nghi ngờ có lòng khác.

Tuy nhiên, chấp niệm với vợ cũ của Lưu Sướng vẫn không thôi. Hắn ta vẫn tìm đủ mọi cách đến gặp Hà Duy Phương. Lý Ấu Trinh biết chuyện, muốn một lần dứt điểm, sai người giả vờ đem quà của Tùy Chi đến tặng Mẫu Đơn nhưng thực chất là dầu hỏa, muốn thiêu chết nàng. Độ tàn độc của Huyện chủ còn được đẩy cao khi phim trình chiếu một đoạn quá khứ: Nàng từng chính tay giết chết chồng cũ vì hắn lạnh nhạt, rồi dàn dựng là hỏa hoạn.

Lưu Sướng biết tin đã sớm chờ bên ngoài Phương Viên. Hắn ta muốn chờ lửa cháy cho thật lớn rồi mới vào làm "anh hùng cứu mỹ nhân" cho đủ ấn tượng. Ai ngờ, Ấu Trinh đuổi theo ngăn lại. Tưởng Trường Dương nhận chuyển hoa và tin từ Đại Phúc, cũng phát giác có vấn đề, lập tức đến Phương Viên cứu ái thiếp.

Dự đoán diễn biến tiếp theo

Theo trailer tập 6 Cẩm Tú Phương Hoa, không có cơ hội nào cho Lưu Sướng lập công, chỉ có Tùy Chi liều mạng cứu Mẫu Đơn. Không chỉ bảo vệ nàng an toàn mà còn cứu cả hoa quý của nàng đến mức bị thương khắp người, mất cả giọng. Video nhá hàng cười banh nóc vì cận vệ mượn dịp nói thay hết nỗi lòng thầm kín của Tưởng lang quân khiến chàng xấu hổ, chặn miệng lại không kịp.

Tập 6 ngọt ngào bao nhiêu thì tập 7 sẽ nguy nan bấy nhiêu. Tùy Chi và Mẫu Đơn sẽ phải trốn khỏi tra soát của phía Ninh Vương. Dự đoán, điều tra vụ buôn lậu - tạo phản sẽ có tiến triển mới.