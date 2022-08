Camila Cabello vừa công khai bạn trai mới, Shawn Mendes cài ngay ứng dụng hẹn hò

HHT - Việc chia tay chủ nhân hit “Havana” có lẽ đã khiến Shawn Mendes quan tâm hơn đến đời sống tình cảm của mình. Sau khi hủy chuyến lưu diễn, anh chàng đang dần vượt qua nỗi đau thất tình bằng những chuyến đi chơi.

Sau khi hủy bỏ tour diễn vì lý do sức khỏe tinh thần, Shawn Mendes bắt đầu tham gia hẹn hò. Theo tờ The Sun, chàng ca nhạc sĩ 24 tuổi đã liên kết tài khoản Instagram chính thức của mình với trang cá nhân trên ứng dụng hẹn hò Raya. Tài khoản của Shawn đã đăng tải một số bức ảnh về bản thân, thác nước, các cuốn sách self-help và bài hát Bandana của Fireboy DML & Asake.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như bạn gái cũ của anh - Camila Cabello chỉ vừa mới xác nhận hẹn hò với CEO điển trai Austin Kevitch vào tuần trước. Bạn trai mới của nữ ca sĩ đang điều hành ứng dụng hẹn hò Lox Club. Oái oăm thay, đây cũng chính là ứng dụng đối thủ của Raya mà Shawn Mendes vừa gia nhập. Netizen đồn đoán đây có thể là lý do khiến ca sĩ người Canada sử dụng ứng dụng hẹn hò cho người nổi tiếng này.

Về Lox Group, ứng dụng này được xem là “phiên bản Do Thái của ứng dụng Raya”, địa chỉ hẹn hò dành riêng cho người Do Thái (và không phải người Do Thái) với các tiêu chí xét duyệt nghiêm ngặt. Website của ứng dụng Lox Club nêu rõ: "Ủy ban thành viên của chúng tôi sẽ xem xét mọi ứng viên để quyết định xem họ có phù hợp với cộng đồng của chúng tôi hay không. Nếu được chấp nhận, mọi thành viên mới sẽ phải trả phí thành viên để đảm bảo việc họ tham gia là hợp lệ".