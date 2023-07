Cận cảnh nhan sắc được khen đẹp hơn cả búp bê của Miss World Karolina Bielawska

HHT - Màn xuất hiện lộng lẫy của đương kim Hoa hậu Thế giới Karolina Bielawska tại Chung kết Miss World Vietnam 2023 được fan sắc đẹp dành “cơn mưa” lời khen. Cùng ngắm sắc vóc được đánh giá đẹp chuẩn barbie hơn cả búp bê Barbie của Karolina.

Sở hữu nhan sắc được đánh giá là Hoa hậu đẹp nhất trong các Hoa hậu của năm 2022, đương kim Miss World Karolina Bielawska mỗi lần đến Việt Nam đều được ê-kíp làm đẹp “biến hóa” lộng lẫy.

Tại Miss World Vietnam năm ngoái, Hoa hậu Karolina xuất hiện với 2 layout khác nhau. Trước thềm Chung kết, BTC cuộc thi đã có buổi Họp báo gặp gỡ Đương kim Hoa hậu Thế giới. Miss World Karolina Bielawska xuất hiện trong bộ váy hồng ngọt ngào, đẹp như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Karolina trong thiết kế dạ hội ôm sát lấp lánh màu xanh gợi nhớ Nữ hoàng băng giá Elsa tại Chung kết Miss World Vietnam 2022. Các chuyên trang sắc đẹp quốc tế hết lời khen ngợi các chuyên gia làm đẹp của Việt Nam đã mang đến cho đương kim Miss World thần thái của một nữ hoàng nhan sắc.

Tại sự kiện Chung kết Miss World Vietnam 2023, Hoa hậu Karolina Bielawska diện thiết kế đầm dạ hội lộng lẫy với hai tone màu hồng pastel và xanh biển đặc trưng của Miss World.

NTK Đỗ Long đã đặc biệt thực hiện riêng bộ váy dạ hội này cho Karolina. Thiết kế được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp trù phú của biển đảo Việt Nam, từ hình ảnh những đàn cá lấp lánh vảy bạc đến con sóng xanh óng ả được nhuộm hồng dưới ánh Mặt Trời chiếu rọi. Chi tiết cut-out tinh tế cùng tà váy dài và hiệu ứng ánh sáng lấp lánh chính là điểm nhấn giúp cho nàng hậu tỏa sáng rực rỡ.

Trên các chuyên trang sắc đẹp quốc tế, fan dành vô vàn lời khen cho layout này của Hoa hậu Karolina Bielawska. Thậm chí có người còn rằng người đẹp nhìn "barbier than a barbie" (đẹp chuẩn barbie hơn cả búp bê Barbie).

Ngay cả chính Karolina cũng thừa nhận: Just like Barbie, I’m living my dream. Coming back to Vietnam was certainly a dream come true! Reunited with my favorite team to shine at the @missworldvietnam final. (Giống như búp bê Barbie, tôi đang sống trong giấc mơ của mình. Giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật khi được trở lại Việt Nam. Gặp lại ekip yêu thích nhất của tôi để được tỏa sáng tại Chung kết Miss World Vietnam).