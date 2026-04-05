Cảnh báo rủi ro khi cho thuê tài khoản ngân hàng, phạt tiền tới 500 triệu đồng

HHTO - Mới đây, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.M.H (sinh năm 1993, trú tại Lâm Đồng) về hành vi cho thuê tài khoản thanh toán. Theo đó, ông H. bị phạt tiền 45 triệu đồng, đồng thời buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.

Đây được xem là lời cảnh tỉnh rõ ràng đối với một bộ phận người dân còn chủ quan, thiếu hiểu biết pháp luật, dễ bị lôi kéo tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động vi phạm, tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý nghiêm trọng.

Thời gian gần đây, lợi dụng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh, dễ dàng, đặc biệt trong giới trẻ và sinh viên, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để dụ dỗ người dân mở tài khoản ngân hàng rồi bán hoặc cho thuê lại. Không ít trường hợp bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, giao thẻ ATM, số điện thoại đăng ký và mã xác thực. Những tài khoản này sau đó bị sử dụng như công cụ trung gian cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Thực tế điều tra cho thấy, nhiều tài khoản ngân hàng đã bị lợi dụng để nhận và chuyển tiền trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, phục vụ hoạt động đánh bạc, cá độ trực tuyến, thậm chí thực hiện các giao dịch xuyên biên giới nhằm che giấu dấu vết tội phạm.

Hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật và có thể dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Người vi phạm không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), hành vi liên quan đến việc thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tù đến 7 năm hoặc phạt tiền đến 500 triệu đồng, tùy mức độ.

Ngoài ra, các tài khoản liên quan có thể bị phong tỏa, số tiền trong tài khoản bị tịch thu, đồng thời người vi phạm sẽ bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro của hệ thống ngân hàng. Không chỉ chịu thiệt hại về tài chính, những người này còn đối mặt với ảnh hưởng tiêu cực đến danh dự và nhân thân.

Trước tình hình trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Các lời mời chào “việc nhẹ, lãi cao” hay “cho thuê tài khoản nhận hoa hồng” trên mạng xã hội đều tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc có người đề nghị sử dụng tài khoản, người dân cần nhanh chóng thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.