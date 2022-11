Cặp đôi "Friendzone" Baifern Pimchanok - Nine Naphat vướng nghi vấn hẹn hò

HHT - "My ID Is Gangnam Beauty" (Người Đẹp Gangnam) bản Thái dự kiến sẽ phát sóng vào năm 2023. Cặp đôi chính sẽ do Win Metawin và Baifern Pimchanok đảm nhận. Nếu bản Hàn, khán giả mê mẩn nhất với nhan sắc của nam chính Cha Eun Woo, thì với bản Thái, nữ chính Baifern lại chiếm spotlight.