Cập nhật vụ nữ sinh đi thi vào lớp 10 ở An Giang nhưng không thấy về nhà

Trước đó trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng của một phụ huynh nhờ cộng đồng mạng tìm giúp con gái N.T.B.A. đã mất tích từ ngày 4/6 sau khi đi thi tuyển sinh lớp 10 và không trở về nhà. Bài đăng có nội dung: "Con gái em N.T.B.A., học sinh lớp 9A7, trường Nguyễn Trãi. Đi thi tuyển sinh trường Thủ Khoa Nghĩa đến nay chưa thấy về. Anh chị em có gặp nhắn tin cho em biết... Em cảm ơn xin hậu tạ. Nhờ cộng đồng mạng chia sẻ dùm em. Em cảm ơn". Bài viết đăng kèm theo bức ảnh nữ sinh mặc lễ phục tốt nghiệp. Ngày 7/6, UBND tỉnh An Giang đã có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh, Sở GD&ĐT, UBND TP Châu Đốc xác minh, làm rõ thông tin một học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi (TP Châu Đốc) sau khi thi xong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thì không thấy trở về nhà. Theo UBND tỉnh trước đó, trường THCS Nguyễn Trãi, TP Châu Đốc đã có báo cáo về việc học sinh của trường sau khi thi xong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hội đồng thi THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa, TP Châu Đốc không trở về nhà. Trước sự việc này, UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT, UBND TP Châu Đốc và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc nêu trên. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh. Đồng thời, tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT, UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác quản lý học sinh; có biện pháp ngăn ngừa, không để xảy ra các trường hợp tương tự trong thời gian tới. Ngày 10/6, sau gần 1 tuần con gái mất tích, bà T.T.L., mẹ của nữ sinh A., cho biết gia đình đã rất lo lắng khi không nhận được thông tin về con gái. "Công an đã khoanh vùng một số khu vực nghi vấn, bao gồm một nơi gần nhà và một nơi sát biên giới," bà L. cho biết. Bà L. kể rằng con gái bà đã tham gia môn thi cuối vào ngày 4/6. Tuy nhiên, khi ông T., ba của em A., đến điểm thi đón vào lúc 17h cùng ngày, không thấy con gái đâu. Gia đình sau đó đã viết đơn trình báo và yêu cầu nhà trường trích xuất camera. Gia đình cũng đã liên hệ với lực lượng biên phòng tỉnh An Giang để nhờ hỗ trợ tìm kiếm, đồng thời đăng tải hình ảnh con gái lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ. "Nếu ai có lỡ dẫn cháu đi thì vợ chồng tôi xin cho cháu được về nhà. Gia đình chỉ mong tin con được an toàn, lành lặn chứ không truy cứu," bà L. nói. Hiện Công an tỉnh An Giang vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực tìm kiếm nữ sinh N.T.B.A.