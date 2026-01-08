Lâu rồi GERDNANG mới tụ hội, HIEUTHUHAI và các anh em ra sao sau gần 1 thập kỷ?

HHTO - Gần đây, người hâm mộ của tổ đội GERDNANG vô cùng thích thú khi được chứng kiến khoảnh khắc các thành viên HIEUTHUHAI, HURRYKNG, NEGAV và Manbo tụ hội với nhau.

Sau khi cùng xuất hiện tại fan meeting của Lê Dương Bảo Lâm, dàn rapper đã có dịp quay những video hài hước với nhau, đồng thời để quảng bá sản phẩm mới của HURRYKNG và NEGAV.

Đoạn video hài hước mà GERDNANG quay cùng nhau. Nguồn: NEGAV

Những video quay cùng nhau của tổ đội GERDNANG vừa qua gây sốt trên mạng xã hội, khiến người xem phấn khích và không khỏi cảm động. Được thành lập từ năm 2018, GERDNANG đã trở thành một trong những tổ đội rap nổi tiếng bậc nhất làng nhạc Việt. Các thành viên của nhóm đều trải qua nhiều thăng trầm để gặt hái được những thành công nhất định, thậm chí trở thành cái tên được công chúng nhớ mặt trên truyền hình.

Đầu tiên phải kể đến HIEUTHUHAI, thành viên đầu tiên của GERDNAND chạm đến đỉnh cao danh vọng. Sau khi lọt vào Chung kết King of Rap, HIEUTHUHAI được biết đến với vai trò rapper và dần chuyển hướng sang nghệ sĩ toàn năng. Bước ngoặt đến với mỹ nam 1999 khi anh nằm trong dàn cast chính của 2 Ngày 1 Đêm, chương trình đưa tên tuổi anh lên tầm cao mới. Về sau, HIEUTHUHAI trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng, sự kiện... săn đón, và ngôi Quán quân Anh Trai "Say Hi" mùa 1 càng thêm khẳng định năng lực và vị thế dẫn đầu lứa Gen Z của nam nghệ sĩ hiện tại.

Bước ra từ Rap Việt mùa 3, HURRYKNG dần tìm thấy hào quang cho mình nhờ vào Anh Trai "Say Hi". Trong chương trình, anh chàng khẳng định sức hút của mình với khả năng rap, hát, vũ đạo, trình diễn, thậm chí có sự thay đổi ngoại hình bứt phá. Ngoài ra, sự duyên dáng của HURRYKNG cũng được thể hiện qua các chương trình, còn có Đấu Trường Gia Tốc hay A.I Là Ai? khiến khán giả ngày càng yêu thích.

Nổi tiếng muộn hơn 2 người anh của mình, NEGAV bắt đầu được biết đến nhờ bộ đôi chương trình Anh Trai "Say Hi" và Hành Trình Rực Rỡ. Dù không lọt vào đội hình chiến thắng Anh Trai "Say Hi" mùa 1 nhưng NEGAV vẫn gây chú ý không nhỏ, để rồi trở lại và giành luôn ngôi Quán quân mùa 2 trong sự bất ngờ của mọi người. Ngoài ra, GERDNANG còn có Manbo - chàng thí sinh từng gây chú ý trong Rap Việt mùa 4 và đạt ngôi Quý quân chung cuộc, cũng như Kewtiie - chàng trai tài năng đứng sau những bản nhạc bắt tai của cả nhóm, hứa hẹn sẽ còn đột phá hơn nữa trong thời gian tới.