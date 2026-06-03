Câu nói viral "Thế mà lại hay" là gì, bắt nguồn từ đâu mà gây sốt cõi mạng?

Trong thời gian gần đây, cụm từ "Thế mà lại hay" bỗng dưng trở thành câu nói thịnh hành, được nhiều người sử dụng trên mạng xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể bắt gặp cụm từ thú vị này dưới các bài đăng Facebook, Threads hay TikTok từ khoảng tháng 5 năm nay, nhưng rốt cuộc nó có nghĩa là gì và bắt nguồn từ đâu?

"Thế mà lại hay" là gì, nguồn gốc từ đâu?

Thực chất không dễ để xác định đúng nguồn gốc thật sự của meme "Thế mà lại hay". Tuy nhiên, cụm từ này đã trở nên rầm rộ kể từ thời điểm cuối tháng 4 - đầu tháng 5 năm nay, bắt nguồn từ mạng xã hội TikTok. Một số cư dân mạng cho rằng, nó được nhắc đi nhắc lại trong các video của một TikToker, cùng những bài thơ hài hước với cụm từ "Thế mà lại hay".

Nhiều video "Thế mà lại hay" từ cư dân mạng xuất hiện, gây sốt từ cuối tháng 4 - đầu tháng 5. Nguồn: @htex14, @thanhbinh_bongs1

​Thế nhưng, có một số người cho rằng meme này vốn đã nổi lên từ trước đó, thậm chí từ tận tháng 1. Tuy nhiên, "Thế mà lại hay" vốn dĩ không phải cụm từ mới, đã thông dụng từ lâu trong cộng đồng. Chỉ vì được nhắc liên tục trong thời gian gần đây, nó mới trở thành trào lưu hài hước, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Thậm chí quay ngược về thập kỷ trước, đây còn là tên một ca khúc do nam ca sĩ Lâm Chấn Huy trình bày.

Thế Mà Lại Hay còn là tên một ca khúc.

​Về ý nghĩa, meme này đóng vai trò như một cách nhấn mạnh một tình huống vốn dĩ khó diễn ra theo lẽ thường, nhưng đã thực sự xảy ra thực sự và gây bất ngờ với mọi người. Ngoài ra, "Thế mà lại hay" cũng có thể được dùng theo nghĩa mỉa mai, phê phán, ví dụ như "Hẹn bạn 7 giờ cà phê nhưng 8 giờ bạn mới trang điểm chưa ra khỏi nhà, thế mà lại hay". Dần dà, meme này được nhiều người nổi tiếng lẫn cư dân mạng sử dụng trên khắp mạng xã hội, dưới phần bình luận chứ không riêng gì TikTok.